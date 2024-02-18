Майдан Незалежності – найвідвідуваніше місце в Києві, де відбуваються найважливіші офіційні та публічні події, – має відносно коротку, але дуже яскраву й драматичну історію.

Головна площа столиці України була названа так за два дні після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Слово “Майдан” – перського походження. На фарсі воно означає “площа”, “відкрите місце”, так само як грецьке “агора”. Це слово прийшло в українську з турецької в XVI столітті. Ним називали велике незабудоване місце в селі або місті, пізніше – одну з центральних площ, але Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2014-го додали цьому слову та його похідним ще одного значення: “масова акція протесту проти влади під політичними або економічними гаслами на одній з центральних площ міста”.

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Згідно з літописами ХІХ століття, на місці нинішнього Майдану було болото. Глибокий яр, який тягнувся від нього на південь, називався “Хрещатий”, бо за формою нагадував хрест, звідси й назва центральної вулиці, що перетинає Майдан Незалежності – “Хрещатик”.

За кілька років до монголо-татарської навали 1240 року над східним схилом Хрещатого яру насипали захисні земляні вали, але вони не врятували місто від орди Хана Батия. Простояли вони до 1833 року.

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Впродовж кількох століть тут була заросла болотиста місцина, яка з часом почала поступово висихати. Тоді на схилах яру почали з’являтися перші дерев’яні будинки, а перші цегляні будинки з’явилися в середині XVIII століття.

На початку ХІХ століття в Хрещатому яру досі був пустир, яким протікав невеликий струмок Хрещатик. Там містяни випасали кіз, а єдиною спорудою був млин.

У 1851 році на Хрещатицькій площі, як вона тоді називалася, з’явилася перша велика цегляна будівля – будинок Дворянського зібрання (тепер на цьому місці будинок Федерації профспілок України). Скоро площа з великим ринком стала популярним місцем ярмарків, циркових вистав, народних гулянь.

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Ринок на Хрещатицькій площі, 1860-і роки

У 1876 році , після спорудження Міської думи, площа дістала назву “Думська”.

У 1912 році поблизу Думської площі спорудили першу в Україні висотну будівлю – хмарочос Гінзбурга.

У березні 1919 року, невдовзі після того, як більшовицькі війська захопили Київ і встановили тут радянську владу, площу перейменували на “Радянську”, а три роки потому на ній звели великий пам’ятник Карла Маркса.

Парад Червоної армії на Радянській площі й Хрещатику, 1934 р.

У 1935 році Радянську площу перейменували на честь тодішнього голови Верховної ради СРСР Міхаїла Калініна.

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Під час Другої Світової війни майже всі будівлі на Площі Калініна й Хрещатику були зруйновані. Спорудження нових було завершене в середині 1950-х років.

Майдан у руїнах, 1944 р.

У 1977 році площу реконструювали, під нею відкрили нову станцію метро, а на чільному місці спорудили помпезний монумент Жовтневої революції на честь 60-ї річниці більшовицького перевороту. Тепер вона стала називатися “Площа Жовтневої Революції”.

Невдовзі після проголошення незалежності України в 1991 році монумент знесли, а площу обсадили деревами. Відтоді вона називається Майдан Незалежності.

Десять років потому відбулася повна реконструкція Майдану, після якої він, власне, й набув теперішнього вигляду.

Майдан Незалежності під час реконструкції, 2001 р.

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Головною й найбільш впізнаваною спорудою Майдану є Монумент Незалежності –52-метрова тріумфальна колона з білого мармуру з 10-метровою скульптурою дівчини в національному вбранні, яка тримає над головою гілку калини.

Колона стоїть на п’єдесталі в стилі українського барокко з позолоченими орнаментами. Гілка калини, стрічки на голові дівчини та орнаменти на її вбранні також позолочені.

Монумент Незалежності – символ України

Стійкість цієї 20-тонної скульптури під час сильного вітру або на випадок можливого землетрусу забезпечує півторатонний маятник всередині колони, що звисає з позолоченої кулі, на якій стоїть фігура дівчини. Маятник гасить коливання, а завдяки сталевому каркасу колоні не страшні вітри будь-якої сили. Всередині колони є також гвинтові сходи.

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Зображення Монументу Незалежності є в інтернеті, на листівках, значках, наліпках, календарях і сувенірних магнітиках, які охоче купують туристи.

Від його підніжжя вода збігає каскадом шириною 30 метрів повз фонтан “Кульбаба”. Він і справді нагадує кульбабу, що росте посеред акуратно підстриженого газону, і прекрасно гармоніює з білими стінами й колонами Консерваторії.

Фонтан “Кульбаба” навпроти Консерваторії

Поруч із фонтаном – бронзові скульптури легендарного козака Мамая та його вірного коня. У мирні часи біля цього пам’ятника завжди фотографувалися численні туристи, а діти залюбки сідали на бронзового коня.

Пам’ятник козаку Мамаю

Ліворуч від Монументу Незалежності стоїть надзвичайно красивий пам’ятник із фонтаном з підсвіткою – на воді неначе пливе човен, у якому стоять легендарні засновники Києва – брати Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь, а навколо човна, неначе стебла квітів, піднімаються струмені води.

Пам’ятник засновникам Києва

Позаду Монумента Незалежності – засклений фасад великого торгівельного центру, з якого відкривається дивовижний вид на Майдан.

Західний бік Майдану по інший бік Хрещатика являє собою пішохідну зону 100 на 200 метрів – обсаджений деревами бульвар із фонтанами і геометричними скляними дахами підземного торгівельного центру.

Коли під час останньої реконструкції будівельники вирили 20-метровий котлован для торгівельного центру, вони знайшли залишки древніх кам’яних і дерев’яних будівель, уламки гончарних виробів і цінні артефакти. Археологи довго й ретельно вивчали знахідки, особливо частини однієї з дерев’яних будівель, через що реконструкція затяглася на кілька років.

Дослідивши літописи й результати радіовуглецевого аналізу, вчені встановили, що з ця деревина – з Лядської брами, зведеної в 1030-х роках. Ці південно-західні ворота Києва стали частиною лінії оборони міста, збудованої за правління князя Ярослава Мудрого.

На цьому місці будівельники спорудили символічну браму, а на ній встановили скульптури Архангела Михаїла з крилами – небесного покровителя Києва.

Лядська брама

У жовтні 1990 року, коли Україна ще була республікою Радянського Союзу, кількадесят студентів розпочали голодування на гранітних сходах і парапетах тодішньої площі Жовтневої революції. Пізніше ця акція переросла в масовий рух громадянської непокори, який охопив усю УРСР. Демонстранти вимагали націоналізації власності Комуністичної партії, відставки уряду, який переважно складали старі радянські апаратники, і дострокових парламентських виборів.

Студенти-протестувальники на площі Жовтневої революції, жовтень 1990 р.

Результатом цієї кампанії, яку пізніше назвали “Революцією на граніті”, стала відставка уряду, але набагато важливішим було те, що вона згуртувала демократичні сили в українському парламенті, першу скрипку в якому ще грала комуністична більшість.

З грудня 2000 року по березень 2001-го на Майдані відбувалися масові антиурядові демонстрації, мітинги та акції протесту, а наприкінці листопада 2004-го Майдан, Хрещатик і прилеглі вулиці заполонили сотні тисяч людей, незгодних із результатами президентських виборів, які були сфальшовані на користь проросійського кандидата Віктора Януковича.

Над Майданом майоріли помаранчеві прапори, і на рукавах і в петлицях багатьох людей були помаранчеві стрічки. Це був колір передвиборчої кампанії демократичного прозахідного кандидата Віктора Ющенка, звідси й назва – “Помаранчева революція”.

Майдан під час Помаранчевої революції, грудень 2004 р.

Під ненасильницьким тиском громадян Верховний суд скасував сфальшовані результати виборів і призначив нові. А в січні 2005 року десятки тисяч людей зібралися на Майдані, щоб привітати законно обраного президента Ющенка, який склав присягу біля підніжжя Монументу Незалежності.

Минуло майже десять років, і на початку грудня 2013 року, після того, як проросійське керівництво держави зійшло зі шляху європейської інтеграції, а “беркутівці” жорстоко побили й розігнали кількасот молодих протестувальників проти розвороту в бік Москви, Майдан став свідком безпрецедентних масових протестів, цього разу далеко не мирних.

Кульмінацією протистояння між силовиками і громадянами, які виступали за свободу, гідність і право народу обирати власний шлях, став розстріл більше ста беззбройних протестувальників. Більше всього людей загинуло від куль снайперів 18-20 лютого 2014 року, а 21 лютого одіозний президент Янукович ганебно втік із Києва. Той величезний підйом громадянського суспільства назвали “Революцією гідності”. Її привітала вся світова демократична спільнота як яскравий приклад змін, рушійною силою яких є народ.

Майдан за кілька тижнів до масових вбивств мирних протестувальників, грудень 2013 р.

Після Революції гідності (кремлівська пропаганда стверджує, що це був “інспірований Заходом неонацистський державний переворот”) в Україні було обране демократичне керівництво (яке та ж кремлівська пропаганда називає “київською хунтою”). Але, на жаль, відтоді для України настав час величезних потрясінь і людських трагедій.

Вигідно скориставшись із сум’яття, яке панувало в країні, Росія загарбала Крим і підбурила сепаратистів у східних і південно-східних регіонах. У квітні 2014 року новий уряд України розпочав антитерористичну операцію і за три місяці відновив контроль над трьома чвертями території, де владу захопили проросійські сепаратисти.

Але потім Москва ввела в Україну війська, розв’язавши неоголошену війну на Донбасі, яка вбила й скалічила тисячі людей і позбавила власних домівок майже два мільйони. За час цієї війни, що тривала майже вісім років, на Майдані прощалися з загиблими захисниками України, але тут також проходили яскраві паради на День Незалежності та інші масові заходи, що демонстрували єдність народу.

Військовий парад на честь 30-ї річниці незалежності України 24 серпня 2021р.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року змінило вигляд і атмосферу Майдану: фонтани й пам’ятники обкладені мішками з піском і обнесені дошками, а весь відкритий простір перед Монументом Незалежності заставлений стендами зі списками й портретами загиблих героїв, світлинами зруйнованих українських міст і сіл та іншими доказами воєнних злочинів Росії.

Але є надія, що колись ця жахлива війна закінчиться перемогою України, і Майдан вже ніколи більше не бачитиме ні кровопролиття, ні будь-якого насильства, ні похоронів українських героїв. Є надія, що в серці нашої древньої й вічно молодої столиці знову вируватиме життя, знову будуть спалахувати святкові салюти, і знову звучатиме дитячий сміх.