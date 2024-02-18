18 лютого в Маріїнському парку відбувся захід вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні. Його організували та провели громадський рух "Українська Патріотична Альтернатива" і Національний музей Революції Гідності.

Багато людей прийшли в цей день на перетин вул. Грушевського, 28 і Кріпосного провулку в Києві для того, щоб віддати шану пам’яті загиблих на Майдані 10 років тому справжніх людей, яких ми зараз називаємо «Героями Небесної Сотні».

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Фото: Олександр Авраменко.

Ексклюзивні фото Kyiv Post з події: як це було.

Фото: Олександр Авраменко.

Фото: Олександр Авраменко.

У 2024 році День Героїв Небесної Сотні буде проходити під лозунгом "Залишаємося гідними своїх героїв".



