18 лютого в Маріїнському парку відбувся захід вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні. Його організували та провели громадський рух "Українська Патріотична Альтернатива" і Національний музей Революції Гідності.
Багато людей прийшли в цей день на перетин вул. Грушевського, 28 і Кріпосного провулку в Києві для того, щоб віддати шану пам’яті загиблих на Майдані 10 років тому справжніх людей, яких ми зараз називаємо «Героями Небесної Сотні».
Фото: Олександр Авраменко.
Ексклюзивні фото Kyiv Post з події: як це було.
Фото: Олександр Авраменко.
Фото: Олександр Авраменко.
У 2024 році День Героїв Небесної Сотні буде проходити під лозунгом "Залишаємося гідними своїх героїв".
Докладну програму подій, заходів, що будуть відбуватися цього року на вшанування Героїв Небесної Сотні читайте на Kyiv Post.
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