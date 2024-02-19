Андрій Курков - відомий за кордоном український письменник, автор бестселерів, який веде воєнний щоденник, обговорює з головним редактором Kyiv Post Богданом Нагайлом вплив російської війни на його країну, її міжнародний імідж і сприйняття, а також виклики для того, хто пише з непокірної країни у важкий час.