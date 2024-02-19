Війна в Україні
Андрій Курков: Література як засіб дипломатії
Розмова головного редактора Kyiv Post Богдана Нагайла з українським письменником Андрієм Курковим про важливість культурної дипломатії, зокрема, роль літератури в ній
Розмова головного редактора Kyiv Post Богдана Нагайла з українським письменником Андрієм Курковим про важливість культурної дипломатії, зокрема, роль літератури в ній
Андрій Курков - відомий за кордоном український письменник, автор бестселерів, який веде воєнний щоденник, обговорює з головним редактором Kyiv Post Богданом Нагайлом вплив російської війни на його країну, її міжнародний імідж і сприйняття, а також виклики для того, хто пише з непокірної країни у важкий час.
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