Чорнобиль 38 років потому: як дії росіян у 2022 році ледь не призвели до нової катастрофи

26 квітня виповнюється 38 років з дня, коли сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

І от, після початку повномасштабного вторгнення Чорнобильська АЕС знову опинилися у небезпеці.

Ввечері 24 лютого 2022 р. станцію захопили російські військові, які не мали жодного уявлення про те, як керувати атомними реакторами. Чорнобиль знову став місцем героїзму.

Багато хто з працівників станції вирішив залишитися, цілком усвідомлюючи, що прихід сюди російських вояків – це лише питання часу. Ці українці ризикували своїм життям, забезпечуючи безперебійну роботу АЕС.

Росіяни, які контролювали ЧАЕС до 31 березня 2022 р., взяли у полон охоронців станції, тероризували її персонал і пограбували приміщення станції, знову поставивши світ на межу ядерної катастрофи.

Валерій Семенов, під час окупації начальник зміни служби безпеки Чорнобильської АЕС, а нині солдат 72-ї бригади ЗСУ, в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post розповідає про свій жахливий досвід роботи на станції під час окупації її росіянами.