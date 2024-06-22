Помилки Минулого та Відродження

У новому епізоді Talking Substance ведуча Аліна Гриценко спілкується з Тамілою Ташевою, Представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Разом вони розглядають головні помилки, які призвели до анексії Криму, обговорюють поточну ситуацію на півострові, стратегії та перспективи деокупації.

Приєднуйтесь до відвертої розмови про складну динаміку минулого, сьогодення та майбутнього Криму.