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Інформаційний Щит: боротьба з російською пропагандою

Про блокування Телеграм і ТікТок і те, як Росія використовує медіа для маніпуляцій та поширення дезінформації.

Київ Пост
16г тому
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Багато оглядачів очікували, що Україна розпочне контрнаступ на Росію в стилі "Дня Д", але, схоже, Київ задумав дещо інше, і перші ознаки цього вже помітні.
Стефан Коршак
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Стефан Коршак
лип. 28, 2023

У новому епізоді Talking Substance ведуча Аліна Гриценко спілкується з Андрієм Коваленком, керівником Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як Росія використовує медіа для маніпуляцій та поширення дезінформації? Як боротися з фейковими новинами та маніпуляціями? Чи слід блокувати Телеграм і ТікТок? Як Україні будувати інформаційну політику? Про все це та більше у новому випуску!

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