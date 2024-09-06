Інформаційний Щит: боротьба з російською пропагандою

У новому епізоді Talking Substance ведуча Аліна Гриценко спілкується з Андрієм Коваленком, керівником Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як Росія використовує медіа для маніпуляцій та поширення дезінформації? Як боротися з фейковими новинами та маніпуляціями? Чи слід блокувати Телеграм і ТікТок? Як Україні будувати інформаційну політику? Про все це та більше у новому випуску!