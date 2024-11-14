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Генеральний директор Etsy звернувся до українців

Коли у 2022 році почалося повномасштабне російське вторгнення, Etsy побачив за 40 000+ продавців з України щось більше, ніж просто цифри.

Люк Шеньє
6г тому
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«Коли почалася війна, я прийшов додому до дружини і сказав, що нам потрібно зв’язатися з тим продавцем [з України] і купити більше посуду, щоб підтримати його», - розповів генеральний директор Etsy Джош Сільверман генеральному директору Kyiv Post Люку Шеньє під час Лісабонського Web Summit.

Про те, як Etsy разом з українським урядом та Укрпоштою підтримує Україну та її народ, читайте в ексклюзивному інтерв'ю: https://www.kyivpost.com/uk/post/42229

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