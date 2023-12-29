كل الأخبار

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أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن هجوم جديد استهدف مستودعا للنفط في روسيا
 
يناير. 19, 15:47
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن هجوم جديد استهدف مستودعا للنفط في روسيا
أفادت أوكرانيا بأنها تقف وراء هجوم بمسيّرة أدى إلى حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا الجمعة، هو الأحدث في سلسلة هجمات متزايدة عبر الحدود.
كييف بوست
أوكرانيا تحض الغرب على منع وصول إمدادات قطع الأسلحة إلى روسيا
 
يناير. 19, 15:38
أوكرانيا تحض الغرب على منع وصول إمدادات قطع الأسلحة إلى روسيا
حضت أوكرانيا الجمعة دول الغرب على "أخذ الأمور بجدية" في ما يتعلق بوقف انتاج روسيا من الأسلحة عبر منع وصول إمدادات قطع الغيار الرئيسية إلى موسكو.
فرانس برس
أوكرانيا تحذر من نقص الذخائر مع إطلاق باريس "تحالف المدافع"
 
يناير. 19, 15:32
أوكرانيا تحذر من نقص الذخائر مع إطلاق باريس "تحالف المدافع"
حذّرت أوكرانيا الخميس من "نقص الذخائر" لدى جيشها، وذلك بالتوازي مع إطلاق داعميها في باريس "تحالف المدافع" للاستجابة لاحتياجاتها مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي.
فرانس برس
أوكرانيا تقصف مستودعاً للنفط في شمال روسيا والدفاعات الروسية تسقط مسيّرة قرب موسكو
 
يناير. 19, 13:34
أوكرانيا تقصف مستودعاً للنفط في شمال روسيا والدفاعات الروسية تسقط مسيّرة قرب موسكو
استهدفت أوكرانيا ليلاً مستودعاً للنفط في شمال روسيا بطائرات مسيرة، على ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس الخميس.
فرانس برس
بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي متوجها إلى أوكرانيا
 
ديسمبر. 29, 2023
بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي متوجها إلى أوكرانيا
أكّدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي الجمعة أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي صباحا متجها الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.
فرانس برس
عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في ضربات روسية في أوكرانيا
 
ديسمبر. 29, 2023
عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في ضربات روسية في أوكرانيا
قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في ضربات في أنحاء أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون في حصيلة غير نهاية.
كييف بوست
انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا
 
ديسمبر. 29, 2023
انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا
دوّت انفجارات صباح الجمعة في كييف، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، وأطلقت صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا.
فرانس برس
واشنطن تفرج عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام
 
ديسمبر. 28, 2023
واشنطن تفرج عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام
أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها هذا العام، في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف ضد الغزو الروسي
فرانس برس
قائد الجيش الأوكراني: قواتنا لا تزال في مدينة مارينكا المدمرة
 
ديسمبر. 28, 2023
قائد الجيش الأوكراني: قواتنا لا تزال في مدينة مارينكا المدمرة
قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية إن قواته ما زالت تتمركز في منطقة ببلدة مارينكا بشرق البلاد رغم تأكيدات وزير الدفاع الروسي بأن موسكو تسيطر على البلدة التي تحولت إلى أنقاض بعد أشهر عديدة من القتال.
كييف بوست
الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو
 
ديسمبر. 27, 2023
الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو
يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة احتياطية لتمويل أوكرانيا بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار)، بعد تعثر الاتفاق في الاجتماع الأخير لاعتراض بودابست.
كييف بوست
الرئيس زيلينسكي يهنّئ سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه سفينة روسية
 
ديسمبر. 26, 2023
الرئيس زيلينسكي يهنّئ سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه سفينة روسية
هنّأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي االقوات الجوية على الغارة التي شنّتها على سفينة حربية روسية في شبه جزيرة القرم، في ما يعدّ مثالاً جديداً على النجاحات العسكرية التي تحقّقها كييف في البحر الأسود.
فرانس برس
كييف تقول إنّها دمّرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود
 
ديسمبر. 26, 2023
كييف تقول إنّها دمّرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود
أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.
كييف بوست
مقتل شخص وإصابة أربعة في قصف روسي على محطة للقطارات في خيرسون
 
ديسمبر. 26, 2023
مقتل شخص وإصابة أربعة في قصف روسي على محطة للقطارات في خيرسون
قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون الثلاثاء في قصف روسي استهدف محطة قطار مكتظة بالمدنيين الذين يحاولون الفرار في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد وزير الداخلية الأوكراني الثلاثاء.
كييف بوست
موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى "زعزعة" الوضع في صربيا بعد الانتخابات
 
ديسمبر. 25, 2023
موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى "زعزعة" الوضع في صربيا بعد الانتخابات
اتهمت موسكو الإثنين الغرب بالسعي إلى "زعزعة استقرار" الوضع في صربيا حيث هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مبنى بلدية بلغراد في اليوم السابق.
كييف بوست
أنصار المعارض القومي الروسي المسجون غيركين يتجمّعون في موسكو
 
ديسمبر. 25, 2023
أنصار المعارض القومي الروسي المسجون غيركين يتجمّعون في موسكو
تجمّع أكثر من 300 مؤيّد للمعارض القومي الروسي إيغور غيركين الأحد في موسكو، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يرغب في المشاركة فيها، رغم توقيفه منذ تموز/يوليو الماضي.
فرانس برس
أوكرانيا تعلن فتح معبر حدودي بعد إنهاء سائقي شاحنات بولنديين إغلاقه
 
ديسمبر. 25, 2023
أوكرانيا تعلن فتح معبر حدودي بعد إنهاء سائقي شاحنات بولنديين إغلاقه
أعلنت أوكرانيا الأحد فتح معبر حدودي مع بولندا بعد يومين على اجتماع في كييف بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لحل المشكلة.
فرانس برس