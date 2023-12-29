كل الأخبار
يناير. 19, 15:47
أفادت أوكرانيا بأنها تقف وراء هجوم بمسيّرة أدى إلى حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا الجمعة، هو الأحدث في سلسلة هجمات متزايدة عبر الحدود.
يناير. 19, 15:38
حضت أوكرانيا الجمعة دول الغرب على "أخذ الأمور بجدية" في ما يتعلق بوقف انتاج روسيا من الأسلحة عبر منع وصول إمدادات قطع الغيار الرئيسية إلى موسكو.
يناير. 19, 15:32
حذّرت أوكرانيا الخميس من "نقص الذخائر" لدى جيشها، وذلك بالتوازي مع إطلاق داعميها في باريس "تحالف المدافع" للاستجابة لاحتياجاتها مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي.
يناير. 19, 13:34
استهدفت أوكرانيا ليلاً مستودعاً للنفط في شمال روسيا بطائرات مسيرة، على ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس الخميس.
ديسمبر. 29, 2023
أكّدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي الجمعة أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي صباحا متجها الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.
ديسمبر. 29, 2023
قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في ضربات في أنحاء أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون في حصيلة غير نهاية.
ديسمبر. 29, 2023
دوّت انفجارات صباح الجمعة في كييف، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، وأطلقت صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا.
ديسمبر. 28, 2023
أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها هذا العام، في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف ضد الغزو الروسي
ديسمبر. 28, 2023
قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية إن قواته ما زالت تتمركز في منطقة ببلدة مارينكا بشرق البلاد رغم تأكيدات وزير الدفاع الروسي بأن موسكو تسيطر على البلدة التي تحولت إلى أنقاض بعد أشهر عديدة من القتال.
ديسمبر. 27, 2023
يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة احتياطية لتمويل أوكرانيا بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار)، بعد تعثر الاتفاق في الاجتماع الأخير لاعتراض بودابست.
ديسمبر. 26, 2023
هنّأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي االقوات الجوية على الغارة التي شنّتها على سفينة حربية روسية في شبه جزيرة القرم، في ما يعدّ مثالاً جديداً على النجاحات العسكرية التي تحقّقها كييف في البحر الأسود.
ديسمبر. 26, 2023
أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.
ديسمبر. 26, 2023
قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون الثلاثاء في قصف روسي استهدف محطة قطار مكتظة بالمدنيين الذين يحاولون الفرار في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد وزير الداخلية الأوكراني الثلاثاء.
ديسمبر. 25, 2023
اتهمت موسكو الإثنين الغرب بالسعي إلى "زعزعة استقرار" الوضع في صربيا حيث هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مبنى بلدية بلغراد في اليوم السابق.
ديسمبر. 25, 2023
تجمّع أكثر من 300 مؤيّد للمعارض القومي الروسي إيغور غيركين الأحد في موسكو، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يرغب في المشاركة فيها، رغم توقيفه منذ تموز/يوليو الماضي.
ديسمبر. 25, 2023
أعلنت أوكرانيا الأحد فتح معبر حدودي مع بولندا بعد يومين على اجتماع في كييف بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لحل المشكلة.