Останні новини

Ракетний удар РФ: Зеленський назвав число загиблих і поранених українців ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 23, 14:13
Ракетний удар РФ: Зеленський назвав число загиблих і поранених українців
У Харкові через атаку росіян, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще одна людина загинула в Павлограді на Дніпропетровщині.
Київ Пост
Польський премʼєр Туск призначить уповноваженого з відновлення України
Війна в Україні
січ. 22, 17:29
Польський премʼєр Туск призначить уповноваженого з відновлення України
Уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України призначать депутата Сейму Павела Коваля, який очолює комітет у закордонних справах.
Київ Пост
Вартість проїзду в київському метрополітені перевищила 30 гривень
Київ
січ. 18, 14:40
Вартість проїзду в київському метрополітені перевищила 30 гривень
Втім, начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський запевнив, що під час війни тариф на проїзд не підвищуватимуть.
Київ Пост
Заповідник "Софія Київська" запускає продаж колекційних купюр із зображенням Золотих воріт
Київ
січ. 12, 16:45
Заповідник "Софія Київська" запускає продаж колекційних купюр із зображенням Золотих воріт
У Франції виготовили колекційні купюри “нуль євро” із зображенням Золотих воріт
Київ Пост
У Києві попрощалися з народним артистом України Віталієм Білоножком
Київ
січ. 12, 15:35
У Києві попрощалися з народним артистом України Віталієм Білоножком
На церемонії були присутні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, артисти Павло Зібров, Оксана Білозір, Алла Кудлай, Іво Бобул та інші.
Київ Пост
У Києві знешкодили бойову частину ракети «Кинджал»
Війна в Україні
січ. 6, 09:20
У Києві знешкодили бойову частину ракети «Кинджал»
Росіяни атакували столицю аеробалістичними ракетами під час масованого удару 2 січня.
Київ Пост
Кількість жертв ракетного удару по Києву 29 грудня зросла до 32 - КМВА
Війна в Україні
січ. 4, 10:13
Кількість жертв ракетного удару по Києву 29 грудня зросла до 32 - КМВА
Станом на 07:00 4 січня, за результатами проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 людини, постраждалих - 30
Київ Пост
В Україні з 29 грудня від атак Росії загинули 90 цивільних - ООН
Війна в Україні
січ. 3, 13:33
В Україні з 29 грудня від атак Росії загинули 90 цивільних - ООН
Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні з 29 грудня зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, в тому числі двох дітей.
Київ Пост
Хроніка війни в Україні. 3 січня: «Це справжній жах – залишитись без нічого»
Війна в Україні
січ. 3, 08:38
Хроніка війни в Україні. 3 січня: «Це справжній жах – залишитись без нічого»
Рятувальники продовжують діставати тіла з житлового будинку в столиці; українські ракети б’ють по Бєлгороду; Київ на зв’язку з Вашингтоном після жахливих повітряних ударів; на Донеччині запеклі бої
Джон Моретті
Уламки російських ракет впали неподалік посольства США в Києві
Війна в Україні
січ. 2, 16:28
Уламки російських ракет впали неподалік посольства США в Києві
Також повідомляється про вибиті шибки в будинках поруч. Наразі на місці працюють комунальні служби.
Київ Пост
На Київщині під час ракетної атаки в укритті пологового будинку народилася дитина
Війна в Україні
січ. 2, 15:13
На Київщині під час ракетної атаки в укритті пологового будинку народилася дитина
Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народився хлопчик вагою 3500 грамів
Київ Пост
Росія вдарила по Києву ракетою Х-101, виготовленою в 4 кварталі 2023 року ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 2, 14:22
Росія вдарила по Києву ракетою Х-101, виготовленою в 4 кварталі 2023 року
Тривала пауза між атаками була пов'язана з тим, що ворог накопичував побільше ракет для масштабних ударів, а не через те, що ракетний арсенал у РФ вичерпується. 
Київ Пост
Застосування графіків відключень електроенергії 2 січня не передбачається - Міненерго
Війна в Україні
січ. 2, 12:32
Застосування графіків відключень електроенергії 2 січня не передбачається - Міненерго
У Києві через масований обстріл пошкоджено ЛЕП, без напруги низка підстанцій. Відключені майже 260 тисяч абонентів у кількох районах міста.
Київ Пост
Кількість загиблих через масовану атаку 29 грудня продовжує зростати
Війна в Україні
гру. 31, 2023
Кількість загиблих через масовану атаку 29 грудня продовжує зростати
У Києві натепер відомо про 23 жертви росіян. У Дніпрі вже семеро загиблих.
Київ Пост
У Києві 1 січня оголосили днем жалоби
Київ
гру. 30, 2023
У Києві 1 січня оголосили днем жалоби
Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста.
Київ Пост
Масований ракетний удар РФ по Україні: кількість загиблих та поранених продовжує зростати (оновлено) ВАЖЛИВО
Війна в Україні
гру. 29, 2023
Масований ракетний удар РФ по Україні: кількість загиблих та поранених продовжує зростати (оновлено)
Станом на зараз відомо про понад 20 загиблих та більш ніж 130 поранених. Однак розбори завалів продовжуються, тож число постраждалих, ймовірно, зросте.
Київ Пост