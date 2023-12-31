Останні новини
Війна в Україні
січ. 23, 14:13
У Харкові через атаку росіян, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще одна людина загинула в Павлограді на Дніпропетровщині.
Війна в Україні
січ. 22, 17:29
Уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України призначать депутата Сейму Павела Коваля, який очолює комітет у закордонних справах.
Київ
січ. 18, 14:40
Втім, начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський запевнив, що під час війни тариф на проїзд не підвищуватимуть.
Київ
січ. 12, 16:45
У Франції виготовили колекційні купюри “нуль євро” із зображенням Золотих воріт
Київ
січ. 12, 15:35
На церемонії були присутні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, артисти Павло Зібров, Оксана Білозір, Алла Кудлай, Іво Бобул та інші.
Війна в Україні
січ. 6, 09:20
Росіяни атакували столицю аеробалістичними ракетами під час масованого удару 2 січня.
Війна в Україні
січ. 4, 10:13
Станом на 07:00 4 січня, за результатами проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 людини, постраждалих - 30
Війна в Україні
січ. 3, 13:33
Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні з 29 грудня зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, в тому числі двох дітей.
Війна в Україні
січ. 3, 08:38
Рятувальники продовжують діставати тіла з житлового будинку в столиці; українські ракети б’ють по Бєлгороду; Київ на зв’язку з Вашингтоном після жахливих повітряних ударів; на Донеччині запеклі бої
Війна в Україні
січ. 2, 16:28
Також повідомляється про вибиті шибки в будинках поруч. Наразі на місці працюють комунальні служби.
Війна в Україні
січ. 2, 15:13
Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народився хлопчик вагою 3500 грамів
Війна в Україні
січ. 2, 14:22
Тривала пауза між атаками була пов'язана з тим, що ворог накопичував побільше ракет для масштабних ударів, а не через те, що ракетний арсенал у РФ вичерпується.
Війна в Україні
січ. 2, 12:32
У Києві через масований обстріл пошкоджено ЛЕП, без напруги низка підстанцій. Відключені майже 260 тисяч абонентів у кількох районах міста.
Війна в Україні
гру. 31, 2023
У Києві натепер відомо про 23 жертви росіян. У Дніпрі вже семеро загиблих.
Київ
гру. 30, 2023
Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста.
Війна в Україні
гру. 29, 2023
Масований ракетний удар РФ по Україні: кількість загиблих та поранених продовжує зростати (оновлено)
Станом на зараз відомо про понад 20 загиблих та більш ніж 130 поранених. Однак розбори завалів продовжуються, тож число постраждалих, ймовірно, зросте.