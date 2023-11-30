Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року соціальними мережами поширився красномовний мем: «Йшов третій день восьмирічної війни, яку Україна проти Росії вже більше трьох із половиною століть».

Але якщо дотримуватись реально важливих дат, то саме 30 листопада 2013 року варто вважати тим днем, з якого почалась та війна, яка наразі триває в Україні.

Чому, запитаєте ви? Адже студенти вийшли на Майдан Незалежності в Києві, більш відомий як просто Майдан, протестуючи проти рішення президента Віктора Януковича відмовитися від важливої для всіх українців Угоди про асоціацію з ЄС дев’ятьма днями раніше.

Студенти назвали свою акцію «Євромайданом», і це стало очевидним відлунням мирної Помаранчевої революції зими 2004-05 років, яка скасувала сфальсифіковане владою обрання Януковича та віддала президентство проєвропейському Віктору Ющенку.

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Повернемося до 2010 року, коли Янукович здобув політичний реванш, вигравши вибори, більшістю українців визнані вільними та чесними. Після цього протягом трьох років українцям довелося миритися з корупцією, якій поглиблення співпраці з ЄС обіцяло покласти кінець.

Але відмовитися від Угоди про асоціацію з ЄС, яку підтримували 52 % українців, було надто ризикованою справою.

Сотні студентів вийшли мирно продемонструвати своє невдоволення рішенням Януковича. Вони сподівалися, що зможуть повторити історію 2004 року, перетворивши Майдан на революційний зимовий фестиваль музики та свободи слова.

На жаль, Янукович явно не збирався повторювати 2004 рік. Після дев’яти днів протестів, коли до перших протестувальників долучались десятки й десятки тисяч нових невдоволених рішенням влади, Янукович нацькував свій безжальний «Беркут» (спецзагін МВС) на мирних демонстрантів. «Беркутівці» напали на євромайданівців на світанку в суботу, 30 листопада. Це розпочало прогресуючу ескалацію насильства, яка привела нас туди, де ми є сьогодні.