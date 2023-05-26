Останні погляди

Next
ЕКСКЛЮЗИВ
США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?
У повітряних силах США хочуть списати сотні літаків у 2024 році: зокрема, штурмовики A-10, винищувачі F-22 і F-15 та ударно-розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper.
ЕКСКЛЮЗИВ
Українські месники: кожній нації потрібні свої супергерої
Вміле використання соціальних медіа є характерною рисою боротьби України з російською агресією. Одним із аспектів цього явища стало формування нового тріумвірату героїв – зразків для наслідування.
ЕКСКЛЮЗИВ
Французькі танки Leclerc: що це за звір
Париж розглядає можливість передачі Україні своїх бойових танків Leclerc.
ЕКСКЛЮЗИВ
Кремлелогія мертва – хай живе нова кремлелогія
Ми повинні переглянути звичні погляди на Москву та загалом Росію, виходячи з теперішніх реалій.
Next
ЕКСКЛЮЗИВ
США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?
У повітряних силах США хочуть списати сотні літаків у 2024 році: зокрема, штурмовики A-10, винищувачі F-22 і F-15 та ударно-розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper.
ЕКСКЛЮЗИВ
Українські месники: кожній нації потрібні свої супергерої
Вміле використання соціальних медіа є характерною рисою боротьби України з російською агресією. Одним із аспектів цього явища стало формування нового тріумвірату героїв – зразків для наслідування.
ЕКСКЛЮЗИВ
Французькі танки Leclerc: що це за звір
Париж розглядає можливість передачі Україні своїх бойових танків Leclerc.
ЕКСКЛЮЗИВ
Кремлелогія мертва – хай живе нова кремлелогія
Ми повинні переглянути звичні погляди на Москву та загалом Росію, виходячи з теперішніх реалій.
ЕКСКЛЮЗИВ
Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
Для залучення інвестицій у відновлення України варто значно покращити бізнес-середовище
Ferrexpo plc планує інвестувати до 3 мільярдів доларів у подвоєння потужностей з виробництва українських високоякісних залізорудних окатків.
Самовпевнений Путін похвалився російськими «завоюваннями» в Україні
Оскільки російське вторгнення наразі наближається до своєї другої річниці, російський диктатор, очевидно, вже не відчуває потреби приховувати свої справжні наміри.
Аналіз: Висновки щодо виборчих перспектив Трампа після Айови
Трамп має намір балотуватися на вибори президента США 2024 року, але його перемога в жодному разі не гарантована.