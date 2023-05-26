Останні погляди

Рекомендовані погляди
США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ? ЕКСКЛЮЗИВ
Богдан Тузов
США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?
У повітряних силах США хочуть списати сотні літаків у 2024 році: зокрема, штурмовики A-10, винищувачі F-22 і F-15 та ударно-розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper.
Українські месники: кожній нації потрібні свої супергерої ЕКСКЛЮЗИВ
Стах Лучків
Українські месники: кожній нації потрібні свої супергерої
Вміле використання соціальних медіа є характерною рисою боротьби України з російською агресією. Одним із аспектів цього явища стало формування нового тріумвірату героїв – зразків для наслідування.
Французькі танки Leclerc: що це за звір ЕКСКЛЮЗИВ
Богдан Тузов
Французькі танки Leclerc: що це за звір
Париж розглядає можливість передачі Україні своїх бойових танків Leclerc.
Кремлелогія мертва – хай живе нова кремлелогія ЕКСКЛЮЗИВ
Богдан Нагайло
Кремлелогія мертва – хай живе нова кремлелогія
Ми повинні переглянути звичні погляди на Москву та загалом Росію, виходячи з теперішніх реалій.
США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ? ЕКСКЛЮЗИВ
Богдан Тузов
США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?
У повітряних силах США хочуть списати сотні літаків у 2024 році: зокрема, штурмовики A-10, винищувачі F-22 і F-15 та ударно-розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper.
Українські месники: кожній нації потрібні свої супергерої ЕКСКЛЮЗИВ
Стах Лучків
Українські месники: кожній нації потрібні свої супергерої
Вміле використання соціальних медіа є характерною рисою боротьби України з російською агресією. Одним із аспектів цього явища стало формування нового тріумвірату героїв – зразків для наслідування.
Французькі танки Leclerc: що це за звір ЕКСКЛЮЗИВ
Богдан Тузов
Французькі танки Leclerc: що це за звір
Париж розглядає можливість передачі Україні своїх бойових танків Leclerc.
Кремлелогія мертва – хай живе нова кремлелогія ЕКСКЛЮЗИВ
Богдан Нагайло
Кремлелогія мертва – хай живе нова кремлелогія
Ми повинні переглянути звичні погляди на Москву та загалом Росію, виходячи з теперішніх реалій.
Останні погляди
Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки ЕКСКЛЮЗИВ
David Root
Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
Для залучення інвестицій у відновлення України варто значно покращити бізнес-середовище
Lucio Genovese
Для залучення інвестицій у відновлення України варто значно покращити бізнес-середовище
Ferrexpo plc планує інвестувати до 3 мільярдів доларів у подвоєння потужностей з виробництва українських високоякісних залізорудних окатків.
Самовпевнений Путін похвалився російськими «завоюваннями» в Україні
Peter Dickinson
Самовпевнений Путін похвалився російськими «завоюваннями» в Україні
Оскільки російське вторгнення наразі наближається до своєї другої річниці, російський диктатор, очевидно, вже не відчуває потреби приховувати свої справжні наміри.
Аналіз: Висновки щодо виборчих перспектив Трампа після Айови
Alexander Widman
Аналіз: Висновки щодо виборчих перспектив Трампа після Айови
Трамп має намір балотуватися на вибори президента США 2024 року, але його перемога в жодному разі не гарантована.