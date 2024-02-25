Журналісти з усього світу, які зараз з’їхалися в Україну, щоб висвітлити «дворічну річницю війни», скоро повернуться до своїх країн із почуттям виконаного обов’язку. Але війна триватиме далі, і лише просування лінії фронту покаже, чи приходить військова допомога й чи достатня вона.

Без цього лінія фронту поступово відсуватиметься далі в тил, що запустить механізм обов’язкової евакуації мирного населення з міст і сіл, до яких може дістатися російська артилерія.

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Що робитимуть українські військові, якщо Захід продовжить зволікати з постачанням військової допомоги? На що вони наразі покладають віру? І чи покладають вони надію на Бога?

Служба капеланів

Аби підтримати дух наших воїнів на фронті, їхню віру в перемогу, в ЗСУ створили інститут військових капеланів. У кожному підрозділі є офіцер, навчений працювати з легкими психічними розладами – стресом, депресією чи агресією. Ці офіцери виконують цю роботу так добре, як тільки можуть, але солдати все ж таки більше довіряють капеланам, які не є офіцерами і які у разі потреби будуть воюють пліч-о-пліч з ними.

Капелани з’явилися в українській армії лише у жовтні 2022 року, вони зараз внесені у штатний розпис військових частин. Вони отримують від держави зарплатню й беруть участь і в бойових діях, і в навчаннях в тилу.

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За останні півтора року чимало капеланів були поранені, кілька навіть загинуло. Зараз на передовій і в тилових частинах служать близько 750 капеланів. Це переважно молоді, фізично добре підготовлені люди. На передовій їм часто доводиться відкладати Біблію й братися за зброю. У цей момент вони стають просто солдатами.

Якби не війна, ці капелани проповідували б мир і любов громадам, але військова служба впливає на їхні думки, почуття та стан душі. Іноді це змушує їх приймати нестандартні рішення, які можуть критикувати інші священики.

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Сила татуювань

Минулого року капелан Сергій Будовий витатуював собі на руці образ Ісуса Христа, «щоб і тіло моє прославляло Господа», – пояснив він.

Ця новина поклала початок дискусії про те, чи доречно представникам духовенства мати татуювання. Стародавні християни-копти, які робили таємні татуювання на зап’ястках, щоб впізнавати один одного, постають в пам’яті, як і різні священні тексти, які торкаються цієї теми.

Але богословська дискусія стихла, коли капелан Будовий розповів, що татуювання він почав робити в землянці, на фронті, в Донецькій області. Татуювання певний час залишалось незакінченим, бо татуювальник, теж військовий, який жив у одному бліндажі з капеланом, отримав сильну контузію. Інший татуювальник на передовій завершив його роботу, дозволивши Будовому похизуватися фото тату в соцмережах.

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На фронті татуювання, які утверджують патріотизм або політичні переконання їхніх власників, здавна вважалися ознакою мужності. Десятки українських військових і волонтерів були вбиті в російському полоні саме через проукраїнські татуювання. Українські військовослужбовці, повертаючись додому у відпустку, нерідко звертаються до тату-салонів, щоб зробити татуювання, яке відображає їхню віру та переконання, часто загартовані війною.

Пам'ять

Тим часом у Петербурзі після смерті Олексія Навального в одній із найсуворіших заполярних в’язниць Росії лише один священик – отець Григорій Міхнов-Вайтенко – виявив бажання відслужити за ним панахиду. Він повідомив про це у соцмережах і незабаром був затриманий поліцією, коли виходив із дому. З відділку поліції його доправили до лікарні, бо під час допиту з ним стався інсульт.

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В Україні смерть Навального не викликала особливого резонансу. Українці не вірять в існування «хорошої Росії». Навального вважали налаштованим проти українців через його твердження, що анексований РФ Крим начебто не може бути повернутий Україні. Українці досі не можуть пробачити йому порівняння Криму з бутербродом. «Крим це вам що – бутерброд з ковбасою, щоб його передавати туди-сюди?», – саркастично запитав він у жовтні 2014 року, через вісім місяців після анексії.

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Він також не поспішав визнавати факт скоєння Росією численних воєнних злочинів проти України, але в пізніших своїх заявах він визнав необхідність поразки Росії у цій війні та повернення України до кордонів 1991 року.

Він розумів, що якщо Росія не програє цю війну, в його країни не буде майбутнього. Залишиться лише Росія минулого, та сама Росія, яка зараз жахає увесь світ, Росія, яка вбила Навального, Анну Політковську, Бориса Нємцова та багатьох-багатьох інших.

Незабаром тема другої річниці з початку повномасштабної війни зникне зі сторінок ЗМІ, але смерть Навального залишатиметься на шпальтах новин, поки його тіло не повернуть родині для поховання. І поки люди пам’ятають його, вони пам’ятатимуть і про Україну, бо обидва – жертви одного терористичного режиму.