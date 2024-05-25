Війна знищує все на своєму шляху: будинки, людські життя, природу... Що ж стається з культурою міста Харкова в цей важкий для епохи й народу період? Вижила чи мігрувала культура разом із її представниками та носіями?

"Богема! Аууу!" – Тиша у відповідь.

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Відповіли лише двоє моїх друзів – музикант Рустам і поет. Музикант запропонував не гаяти часу й зробити озвучення моїх віршів, поет запропонував зустрітися за чашкою кави й розповісти, що ж насправді відбувається в місті.

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До речі, кава в Харкові чарівна. В Іспанії обурливо маленький вибір кави, та ще й далеко не завжди найкращої якості. А вдома... Вдома просто божественні кавові напої, незважаючи на війну. Ми, українці, вміємо жити красиво, смачно і, звичайно ж, талановито.

До речі, про таланти. Я змогла побачити як повний розпад творчих рухів, так і потужне злиття культурних груп у місті через трансформацію. Частина людей (я серед них) виїхала за кордон або на захід України, рятуючись від війни, інша – залишилася тут, проявляючи свій дух і мужність і залишаючись справжніми патріотами Харкова до кінця! Останніх хочеться міцно обійняти, спробувати заспокоїти і сказати величезне спасибі за те, що вони є.

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Відомий клуб імені Ю. Візбора продовжує існувати попри все. Учасники клубу традиційно збираються по понеділках, вимушено змінивши свій улюблений "Дім Вчених" на Єврейський центр. Хочеться зауважити, що клуб був створений у Харкові в листопаді 1959 року за бажанням і порадами самого Юрія Візбора.

Клуб досі очолює Марк Босін – людина-легенда, дружбою з яким я дуже пишаюся. Барди все так само співають, грають на гітарі, пишуть і читають свої вірші, тепер вже двома мовами. Їхнє життя - це Життя з великої літери на тлі мого, тому що кожен день – це ніщо інше, як російська рулетка. Ніхто ніколи не знає, в чий будинок прилетить уламок снаряду або ракета.

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Я на мить уявила, що повернулася до Харкова. Ким би я повернулася? Як хто? Українська російськомовна поетеса, яку цькуватимуть колеги по перу, диференціюючи мене за мовною ознакою? Я пишаюся тим, що я українка і народилася в Харкові – місті, яке виховало таких талановитих людей, як Гурченко, Шульженко, Чичибабін та багатьох інших.

Згадався пост на Фейсбуці відомої київської поетеси та авторки-виконавиці Ірини Карпінос, який дуже чітко передає стан творчих людей, які не перейшли на державну мову у своїх віршах, але які вільно нею володіють, будучи бiлiнгвами:

"Менi здавалося, що антивоєннi вiршi потрiбно читати зі сцени, необхiдно, щоб їх почули. Але це нiкому не потрiбно нi в Києвi, нi в Парижi – нiде, якщо мова – росiйська. Багато хто чудово розумiє, що мова нi при чому, що росiйська – така сама коренева мова України, як i українська, а росiйськомовнi громадяни України так само страждають вiд вiйни, як i україномовнi. Але говорити про це вслух не прийнято. Сьогоднi, пiд час жахливої вiйни, я з болем i гiркотою бачу, яку велику шкоду приносить Українi роздiлення на поганих i хороших українцiв за мовною ознакою. I саме тому я продовжую писати росiйською мовою. Вважаю це показником внутрiшньої Свободи, яку мене не змусять обмежити жоднi путiни i фарiони. ...Я вже зовсiм загубилася. Ось я тут, жива поки, пишуча, спiваюча – i нiде нiкому це не потрiбно", – написала Ірина Карпінос.

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У книжкових магазинах немає жодної книги росiйською мовою, інтернет-магазини не приймають до продажу книги росiйською, навiть виданi в Українi україномовними авторами.

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Видати свої вiршi стало для мене проблемою, хоча раніше я ніколи з цим не стикалася. Пʼять книжок були видані з легкістю. Публiчно не виконуються вiршi та пiснi росiйською мовою.

Ну, може відбудеться дуже камерний захід двома мовами, якщо це приватна інiцiатива без продажу квиткiв. Усi викладачi вищих навчальних закладів і шкіл, видавцi книг перейшли на державну мову, і це розумно та логічно. Рiзниця лише в тому, що хтось перейшов на неї добровільно, а хтось – нi.

Але Харків не став україномовним за одну мить. На вулицях люди говорять російською, як і ранiше. Хоча зараз можна спокійно почути тут і українську мову, що раніше було дивиною.

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І ось я стою під виття сирени в центрі міста, на вулиці Римарській, і запитую себе: я пишу про війну з першого дня, пишу про біженців, про свій народ, про труднощі і втрати, пов'язані з війною... Але чи потрібно це моїй країні, моїй нації?

Частина друзів, які благали мене виїхати в перші дні війни, скажуть: "Звичайно ж так! Потрібно!", інша – с більша (як мені здається) частина скаже: "Ні". Але незалежно від того, хто б що не казав, я продовжую писати вірші, бо вважаю це своїм обов'язком і місією. Не заради слави, не заради себе, а заради історії України.

Бо я знаю хто я – Український російськомовний поет!

***

А знаешь, деда, как же хорошо

Что ты не видишь этот 21-й,

Ведь не с ума – с орбиты век сошёл

И на кулак наматывает нервы.

Я очень верю в то, что наверху

Не слышен плач детей и вой сирены...

Живые смотрят новости, «Труху»,

Уходят на войну, вскрывают вены...

Тебе хватило, деда, Мировой.

Лишь задаюсь вопросом: как ты выжил?

У нас здесь – ад. Из паники — конвой.

Я бросила страну, твой сад из вишен,

И укатила к чёрту на рога.

Спроси меня: зачем? Сама не знаю...

Здесь небо голубое, облака,

Как молоко, бегущее по краю

Твоей любимой чашки. Но не то...

Ты понимаешь, правда же, о чём я?!

Ведь человек без родины – пустой,

А языки чужие – в горле комья.

Мой страх, наверно, жалок и смешон,

Мне стыдно за него, ты слышишь, деда?

...Конечно же, всё будет хорошо,

В нас не ударят ядерной ракетой.

Міла Машнова – харківʼянка, авторка 5 збірок поезій. Багаторазова переможниця міжнародних та українських літературних конкурсів і фестивалів. Членкиня Міжрегіональної спілки письменників (Україна) та Міжнародної спільноти письменницьких спілок.