Виставка фотографій Бориса Бухмана із назвою “731 день та 8 років війни” відкрилась 24 лютого в Одесі у день другої річниці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тривати виставка буде до 18 березня включно.

Подія відбулася на майданчику Всеукраїнського центру болгарської культури та стала продовженням минулорічного проекту “Шляхи до Перемоги”. 

Експозиція – виключно ті світлини, що були зроблені протягом 2023 року.

За задумом автора весь масив фото розподілений на чотири частини: робота наших військових та працівників ДСНС, життя на деокупованих і прифронтових територіях, постраждалі або зруйновані ворожими обстрілами вулиці та будинки Одесі, світлини облич волонтерів та погляди опалених досвідом перебування в умовах дітей.

Таким чином Борис Бухман потужно натікає на існування нерозривного зв’язку між важливими складовими нашого сьогодення – військові охороняють та виборюють нашу Перемогу, волонтери співпрацюють та допомагають, усі інші намагаються триматися під тиском жахливих подій та вдивлятися у неминуче щасливе майбутнє.

Частиною відкриття виставки стала церемонія погашення нової поштової марки від Укрпошти «Мисливці за шахидами», макет якої було створено на базі фотографій Бориса Бухмана.

Фотографії Бориса Бухмана неодноразово публікувалися на сторінках світових видань як-от The Times, The Guardian.

Вони неодноразово допомогли у висвітлення подій, що відбуваються в Україні, у пресі Італії, Франції, Нідерландів, Румунії та Молдови.

Олена Осіпчук
Олена Осіпчук
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