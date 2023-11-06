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У ДБР підтвердили затримання засновника Concorde Capital Мазепи Українська політика
січ. 19, 13:23
У ДБР підтвердили затримання засновника Concorde Capital Мазепи
Київ Пост
Неймовірне Північне сяйво над Україною
лис. 6, 2023
Неймовірне Північне сяйво над Україною
Київ Пост
В об'єктиві: руйнівні наслідки російського ракетного удару по історичному серцю Одеси editor`s choice Одеса
лип. 24, 2023
В об'єктиві: руйнівні наслідки російського ракетного удару по історичному серцю Одеси
Kyiv Post