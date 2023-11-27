Майк Помпео заявив, що майбутнє України «надзвичайно світле» через два тижні після того, як він обійняв посаду в Раді директорів мобільного оператора «Київстар».

В інтерв’ю Kyiv Post колишній держсекретар США сказав, що одне з його головних завдань на новій посаді – переконати іноземних інвесторів, «що це безпечне місце», незважаючи на численні виклики, з якими наразі стикається країна.

«Інвестори інвестують в майбутнє, а в України надзвичайно світле майбутнє, і я сподіваюся, що ми швидко досягнемо цього і молюся за це», – сказав він.

Помпео додав, що попереду в України ще багато роботи в сферах «захисту прав власності, прозорості, передбачуваності врядування та верховенства права», але він упевнений, що Україна зможе забезпечити «все те, що потрібно інвесторам».

Він сказав: «І в тому, що це справді станеться, ми можемо бути впевненими, спостерігаючи за цією війною, адже війна показала, що українці неймовірні – розумні, схильні до інновацій, вони наполегливо працюють в своїй країні, і коли вони зосереджуються на своїй місії, це люди дивовижної майстерності та підприємливості.

Ми ясно побачили це під час війни. Я думаю, це також побачать інвестори, і не лише американські, я переконаний, що європейці та інвестори з Близького Сходу теж побачать, що тут є реально великі можливість».

Але оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, Помпео висловив також і певні застереження: «Очевидно, що Україні доведеться продовжувати зусилля, аби остаточно перемогти армію агресорів Володимира Путіна, перш ніж в країні почнеться серйозна відбудова».

Про призначення Помпео до наглядової ради «Київстар», що складається із семи членів, які працюють як колективний незалежний невиконавчий директорат, було оголошено невдовзі після бурхливого для компанії періоду, коли багато хто висловлював занепокоєння щодо її можливої націоналізації.

6 жовтня Служба безпеки України (СБУ) оголосила про конфіскацію всіх «корпоративних прав» «Київстару» у зв’язку з санкціями, накладеними на трьох російських олігархів, таким чином держава отримувала контроль над 99 % статутного капіталу компанії.

Пізніше суд змінив своє рішення – згідно з його постановою лише 47,8 % корпоративних прав «Київстару» підлягають арешту, що відповідає кількості акцій, які російські олігархи контролювали через LetterOne, інвестиційний фонд, зареєстрований у Люксембургу, заснований трьома олігархами, які потрапили під санкції.

Серед цих олігархів – Михайло Фрідман, львів’янин російського-ізраїльського походження, засновник Альфа-Банку. До 2022 року Фрідман був членом наглядової ради директорів телекомунікаційної компанії VEON, яка є власницею «Київстар».

У відповідь на цей крок VEON оприлюднив заяву, уточнивши, що підсанкційні особи «не є частиною управління VEON або Київстар, що вони не мають впливу на компанію та не отримують фінансової вигоди».

«Ми бачили ризики в тому, що хтось може вирішити націоналізувати Київстар», – сказав Помпео. «Це було б дуже великою помилкою і зашкодило б українському народові.

Інвестори зрозуміли б, що їхній капітал неможливо тут захистити, що в країні порушуються базові права власності, що немає верховенства права, передбачуваності та прозорості дій уряду, а цей набір цінностей матиме величезне значення для визначення того, наскільки швидко Україна зможе відновитися після її перемоги над Володимиром Путіним».