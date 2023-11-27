14 грудня в Києві пройде Перший український будівельний конгрес, учасники якого обговорять формулу відбудови України. На заході виступить, зокрема, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Організатори зазначають, що мета Конгресу - сформулювати консолідовану візію, базові принципи та спільне бачення співпраці та взаємодії між представниками української влади, іноземними партнерами, девелоперами, будівельниками та архітекторами, що залучені до процесу відбудови нашої країни. А підсумком обговорень на заході має стати формула відбудови України.

"Наш конгрес – це платформа, на якій ми надаємо можливість взаємодіяти різним командам та компаніям, а також висловити свою думку з приводу того, як Україні краще всього рухатись надалі в контексті відбудови", – коментує організатор Українського будівельного конгресу Ігор Парубський.

В основу формули відбудови України ляжуть напрацювання в контексті таких тем:

“Освіта в архітектурі. Руйнація чи нерозуміння потреб відбудови?”;

“Екосистема Українських стартапів та підтримка ранніх інвестицій”;

“Перспективні напрямки інвестицій в майбутню відбудову України”;

“Людський капітал: демографія трудових ресурсів, реабілітація та перекваліфікація”;

“Шлях до ЄС: що очікувати великому, середньому та малому бізнесу?”;

“Гроші на житло. Джерела фінансування об’єктів житлового будівництва 2023 -2024”.

Програма заходу складатиметься з дискусійних панелей, виступів та презентацій експертів з різних напрямків. Серед панельних дискусій обговорення тем “Де будувати під час війни”, “Як будувати під час війни. Інновації в будівництві”, “Що будувати під час війни”.

На заході з привітальним словом виступить радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Конгрес відбудеться у КВЦ "Парковий". Організатори вже презентували список учасників, серед яких:

уповноважена президента України з безбар'єрності Тетяна Ломакіна;

перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак;

співзасновник "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк;

CEO work.ua Артур Міхно;

директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін;

д.е.н. голови Advanter Group Андрій Длігач;

віцепрезидент UDP Віталій Мельник;

засновник Goldakovskiy Group Architects Влад Голдаковський;

декан архітектурного факультету КНУБА Кащенко Олександр;

декан архітектурного факультету НАОМА Анатолій Давидов;

засновник та СЕО ZEZMAN HOLDING Борис Голденштейн;

засновник SAGA Development Андрій Вавриш;

CEO Well – Being contech, Budova Марк Кестельбойм;

девелоперська компанія ZV Development Сергій Самусєв;

СЕО SENSAR Development Марк Марченко;

засновник «Креатор-Буд» Ігор Гуда;

генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа.

На Конгресі також буде представлена аналітика ринку нерухомості України від експертки компанії ЛУН Ольги Охріменко.

Відвідати захід можна безкоштовно, за попередньою реєстрацією на сайті організатора.