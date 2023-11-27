28-29 листопада в Брюсселі пройде засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, на якому планують погодити рекомендації щодо першочергових реформ з боку України для вступу в Альянс.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрічі Північноатлантичної ради, пише "Інтерфакс-Україна".

"На зустрічі погодимо рекомендації щодо пріоритетних реформ України. Разом з тим, продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства", – заявив генсек НАТО.

За його словами, союзники погоджуються з тим, що в майбутньому Україна повинна стати членом НАТО. Столтенберг додав, що в середу, 29 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доєднається до засідання Ради Україна-НАТО на рівні очільників МЗС країн Альянсу. Попереднє засідання такого рівня пройшло у жовтні цього року.

Окрім України, на зустрічі 28-29 листопада також обговорять виклики безпеці НАТО з боку Пекіна, анонсував генсек Альянсу.

Столтенберг нагадав про нещодавні перемовини між Китаєм та деякими країнами НАТО, наголосивши на важливості такого діалогу. Однак зазначив, що необхідно шукати можливості співпраці з низки питань, зокрема, щодо зміни клімату та контролю над озброєннями.

"Для нас Китай - не противник, проте дії Пекіна становлять виклик нашій безпеці, тож ми маємо працювати разом, щоб дати на це відповідь", - сказав він.

Столтенберг також повідомив, що глави МЗС країн-членів НАТО обговорять ситуацію на Балканах, зокрема у Косові й Боснії та Герцеговині, а саме - шукатимуть шляхи встановлення стабільності в балканському регіоні.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв'ю, що на початку повномасштабної війни Росія обіцяла Україні «мир» в обмін на відмову від НАТО.