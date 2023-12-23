Протягом цього року весь світ із захопленням спостерігав за тим, як Збройні сили України (ЗСУ) протистояли повномасштабній збройній агресії "другої армії світу". Проти неї повстала не лише армія, а й цивільне населення України, яке також зробило свій внесок. Спротив окупаційним військам та їхнім маріонеткам-колаборантам не лише не зменшився, а й посилився.

Українські партизани створювали серйозні труднощі для сильного і жорстокого ворога. Вони ліквідовували колаборантів і російських солдатів і офіцерів, руйнували комунікації, логістику та інші стратегічно важливі об'єкти, спричиняючи децентралізацію та дестабілізацію сил ворога.

Дії українських партизанів сіють паніку серед ворожих військ та створюють невизначеність в операційному середовищі, що призводить до збоїв у вирішенні стратегічних завдань і викликає загальну невизначеність у військовому керівництві Росії.

У розгорнутому інтерв'ю Kyiv Post представники партизанських угруповань розповіли про свої успіхи і деякі невдачі цього року, коли їхні операції перейшли від тактичного на стратегічний рівень.

“Окупанти навіть у страшному сні не могли уявити собі такий спротив, що сформується на окупованих ними українських територіях. Впевнені, що цей спротив значно підірве їхні можливості до подальшої окупації наших територій і створить можливості до визволення”, – розповіли партизани в ексклюзивному інтерв’ю з журналісткою Kyiv Post.

Тут Kyiv Post зібрав топ-10 найбільш значущих, резонансних, і незабутніх спецоперацій, проведених українськими партизанами, що зробили 2023 рік особливо "вибуховим".

Удар по Чорноморському флоту Росії в Криму, який скорегувало підпілля

22 вересня Чорноморський флот Росії зазнав нищівного удару щонайменше двох ракет Storm Shadow. Атака була здійснена за допомогою "російських мешканців Криму", які надавали Україні інформацію. Українське підпілля тоді повідомило Kyiv Post, що ключову роль у цій підготовці відіграли, як не дивно, офіцери російських ВМС, які не отримували або невчасно отримували зарплатню.

Один із партизанів сказав в інтерв’ю з Kyiv Post, що інформація, отримана від російських інформаторів, негайно передається в СБУ, ГУР та інші відповідні відомства: "Ми зв’язуємося з представниками різних спецслужб, і всі вони отримують потрібну їм інформацію, яку ми можемо їм надати”.

Про цю нищівну атаку на російський флот речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що це "не тільки удар у серце військово-морських сил Чорноморського флоту, це удар по диктатурі Путіна. Це побачать всі. Це неможливо приховати”.

Як відомо, в будівлю штабу ЧФ Росії було два влучання під час ранкової наради найвищого командування флоту. Повідомлялося, зокрема, що на ній був присутній і головнокомандувач ЧФ.

Партизани повідомили, що через два місяці після ракетних ударів по Севастополю оперативники на місці підтвердили, що більшість російських кораблів не повернулися до порту приписки в Криму, перемістившись до більш безпечних бухт у порту Новоросійська.

Наведення удару по Севастопольській бухті в Криму та знищення російських кораблів

Рано вранці 13 вересня на судноремонтому заводі в Севастополі прогриміли вибухи, внаслідок яких був знищений підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ».

Тоді партизани розповіли Kyiv Post, що більше тижня кримські підпільники шукали інформацію та намагалися виявити важливі російські військові цілі, розпитуючи місцевих жителів. Були задіяні агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту РФ і працівники судноремонтного заводу, на якому проходив заключний етап ремонту однієї з цілей.

«Багато інформації надійшло від звичайних мешканців Севастополя, які постійно надсилають нам дані про супротивника», – сказали вони, додавши, що російські сили в Криму «стали жертвами власної пропаганди», оскільки «вважали, що всі кримчани підтримують Росію».

Удар HIMARS, який знищив 200 російських військових на пляжі в Херсонській області

Наприкінці липня велика група російських солдатів зібралася на пляжі на острові Джарилгач у Чорному морі, далеко від лінії фронту, в таборі, створеному для забезпечення тренувань і відпочинку частини московських військ. Коли вони перебували на українському піщаному березі, їхній день бурхливо перервав залп п’яти українських ракет HIMARS.

Невдовзі Центр національного спротиву (ЦНС) повідомив про успішний удар 5 ракетами HIMARS по 5 російських підрозділах.

“Був ліквідований особовий склад і техніка на Джарилгачі, теж за інформацією нашого підпілля”, – розповів в ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post Остап, речник Центру національного спротиву.

Кількість загиблих становила близько 200 осіб. За даними українських джерел, удару було завдано завдяки інформації, наданій місцевими підпільниками на окупованій території.

Удар по російському аеродрому “Саки” в Криму

Протягом пів року партизани вели постійну розвідку аеродрому "Саки", з якого російська авіація регулярно завдає ударів по підконтрольній Україні території. Завдяки ретельній розвідці всередині аеродрому партизани допомогли в наведенні комбінованої української атаки на летовище 21 вересня.

Українські дрони і ракети влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці російської армії та особовому складу. Тоді загинуло щонайменше 30 російських військових. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім запустили ракети "Нептун".

Співрозмовник Kyiv Post в СБУ уточнив, що на летовищі перебувало щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Так само там знаходилася база підготовки операторів БПЛА «Mojaher».

«Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон», – повідомив представник СБУ.

Саботування виборів на тимчасово окупованих територіях

Російська окупаційна влада в період з 7 по 10 вересня проводила так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях України. Прикладів роботи партизанів під час таких «виборів» за вступ до складу Росії просто безліч, і всі розуміють, яке вони мають значення.

Підпілля виявило, що в одному з населених пунктів на Луганщині росіяни перевозили виборчі матеріали та бюлетені силами своїх військових. Будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях є незаконними, тож дрон-камікадзе припинив підготовку до цих протиправних заходів.

Дрон ліквідував трьох російських військових політпрацівників і один транспортний засіб.

Під час псевдовиборів українські патріоти чинили різний опір – від розміщення листівок із закликом до місцевих жителів ігнорувати вибори до передачі інформації про всіх причетних до виборів до Головного управління Розвідки МО (ГУР).

“Частина прізвищ колаборантів і зрадників, а також окупантів, що задіяні в організації цих псевдовиборів, відпрацьована, і частина вже ліквідована. І по подальшій частині також ведеться робота”, – розповів в ексклюзивному інтерв’ю з Kyiv Post представник ГУР Андрій Юсов.

Отруєння російських військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях

Серед операцій, які найчастіше здійснювали українські партизани – отруєння росіян миш’яком та щурячою отрутою, бо зазвичай ворог дуже довірливий та полюбляє брати їжу та алкоголь від малознайомих людей.

Таким чином українські партизани отруїли понад 40 росіян у Маріуполі за одну вечерю. 16 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 26 отруєних російських солдатів померли, а ще 15 – в реанімації.

Тоді джерело Kyiv Post серед маріупольських партизанів підтвердило факт отруєння і розповіло, що операція була спланована.

“Операція з отруєнням стала можлива тільки через те, що відбулась ротація. Люди інші, – сказало джерело. – Нагодували отрутою. Кухарі вже в безпеці, як і їхні родини”.

Підготовка до цієї операції тривала декілька тижнів.

“Ми з вами допомагаємо, чим можемо: десь складік підгледимо, десь в штаб ракетка прилетить, десь отруєну горілку залишимо, десь із їжею допоможемо, десь машинка раптом вибухає…”, – додали маріупольські партизани.

Такі незабутні для росіян вечері трапляються доволі часто. Так, наприкінці листопада офіцери ФСБ замовили їжу та алкоголь з ресторану в окупованому Мелітополі, а невдовзі після спільної вечері їм стало зле. Повідомлялося, що в їжу співробітників російського ФСБ нібито було додано миш'як і щурячу отруту. Доза отрути була великою, що й призвело до загибелі офіцерів.

Троє майже одразу померли в лікарні, а четвертий боровся за життя в реанімації.

У ресторані, звідки доставили їжу й алкоголь, було проведено обшуки, але жодних слідів отрути не було знайдено. При цьому кур'єр, який доставляв страви та спиртне, безслідно зник.

На початку грудня “дві милі дівчини” почастували смаколиками із величезною дозою миш'яку російських солдатів у військовій частині в Криму. Тоді для 24 росіян це стало їхньою останньою вечерею.

Диверсантки принесли сім пляшок горілки і різні закуски. За словами охоронців, дівчата сказали, що "хочуть віддячити хлопцям за все, за те, що ті їх захищають". Російські військові не змогли відмовитися від пригощання, прийняли горілку та їжу і всі разом повечеряли.

І таких випадків отруєння російських солдатів дуже багато.

Підрив важливо стратегічних залізничних шляхів Росії

Залізниця відіграє ключову роль у різних аспектах воєнної діяльності і має стратегічне значення. Тому партизани доволі часто та успішно завдають ударів по залізничних шляхах ворога не лише на окупованих територіях України, а й у глибинках Росії.

11 червня Україна повідомила, що партизани на окупованій частині Запорізької області підірвали залізничний міст, який окупанти використовували для постачання зброї з Криму.

Завдяки інформації українського підпілля у ніч проти 30 листопада агенти СБУ провели спецоперацію на залізниці в азійській частині РФ (Байкало-Амурська магістраль), а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Там стався вибух.

Спецоперація проводилась на єдиному на цей час шляху залізничного сполучення між Росією та Китаєм. «Наразі цей шлях росіяни використовують у тому числі й для військових поставок. Після вибуху він паралізований», – повідомив співрозмовник Kyiv Post у військовому керівництві.

А вже за кілька годин потому на Байкало-Амурській магістралі був підірваний ще один вантажний потяг.

"Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ – на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг із паливом", – повідомило джерело.

Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ з виведення з ладу цієї важливої залізничної гілки, яку росіяни використовують у тому числі для військової логістики.

13 жовтня в окупованому Мелітополі партизани підірвали російський потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку пошкоджену техніку та награбоване – залізну руду, зерно та інше майно.

Партизани нагадують, що контроль над залізничною інфраструктурою має велике значення для стратегічного успіху військових операцій.

Підрив автівок разом із їхніми власниками

Особовий склад, тобто кількість, якість та підготовка військових сил, є ключовим фактором у будь-якій війні. Тому партизани ліквідовують не лише рядових солдатів у великих кількостях, а й старших офіцерів російської армії. Одним із популярних методів ліквідації російських чиновників і українських колаборантів є підрив їхніх автівок.

8 листопада у власному авто загинув депутат так званої “народної ради”, колишній очільник управління “народної міліції” "ЛНР" Михайло Філіпоненко. Розвідка повідомила Kyiv Post, що смерть Філіпоненка – це робота українського підпілля на тимчасово окупованій території.

А вже 10 листопада маріупольські партизани “передали подарунок” російським поліцейським на святкування Дня поліції РФ. Після такого “сюрпризу” один із них помер на місці.

Як розповіли Kyiv Post маріупольські партизани, під капотом автівки "раптом" пролунав вибух, потім піднявся дим. “Вибуховий пристрій було виготовлено з підручних засобів, благо в нас їх по місту достатньо”, – уточнили партизани.

Цього разу під приціл потрапив "поліціянт, який був задіяний у так званій "фільтрації".

6 грудня вибухнула автівка депутата так званої "Народної ради ЛНР" Олега Попова. Вибух стався в Луганську поблизу міського стадіону.

Співрозмовник Kyiv Post повідомив, що Попов був "цілком законною ціллю, адже до депутатства він керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців".

Окрім цього, Попов був головою комітету з питань державної безпеки та оборони на окупованій росіянами території Луганської області.

«Підрив керівника – найкраща реклама ефективності роботи цього комітету», – сказало джерело.

13 березня в Новій Каховці біля власного авто партизан руху АТЕШ підірвав заступника голови так званої "Новокаховської військової адміністрації".

Знищення російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" у Криму

14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС завдали комбінованого удару по базі ППО окупантів біля Євпаторії завдяки розвідданим українських партизанів. Спочатку безпілотники СБУ вдарили по радіолокаційній станції, а потім дві крилаті ракети «Нептун» українського виробництва вдарили по пускових комплексах С300/400 “Тріумф”.

Комплекс С-400, що є модифікацією С-300, призначений для ураження повітряних цілей: стратегічної і тактичної авіації, балістичних і гіперзвукових ракет, літаків-розвідників, дронів у радіусі до 400 км.

Знищення комплексу зв'язку російської армії в Херсонській області

22 червня партизан пробрався до місця розташування російського підрозділу і підпалив комплекс зв'язку "Р-161" в Херсонській області.

Комунікаційний комплекс грає важливу роль у війні, даючи військам змогу обмінюватись інформацією, координувати дії та управляти бойовими операціями. Через це комплекс і був ліквідований.

До населеного пункту, в якому перебував агент партизанського руху АТЕШ, прибув новий підрозділ окупантів. Агент, будучи російським військовим, втерся в довіру до товаришів по службі і підпалив їхній комплекс зв'язку. За словами партизанів, він дочекався, доки росіяни сильно сп'яніють – як зазвичай під час служби.

Цей чудовий список успішних операцій українських партизанів можна продовжувати довго, і варто зазначити, що партизанський рух посилюється і готує нові "сюрпризи" для окупаційних військ.

"Ми готуємо багато "сюрпризів" для рашистів. Впевнені, що багато окупантів їх не переживуть. Наша боротьба триватиме до повного визволення України", – додали партизани в розмові з Kyiv Post.