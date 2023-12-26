Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українській армії потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій, коментуючи урядовий законопроєкт про зміну правил мобілізації.

Про це він сказав в ефірі телемарафону та під час спеціального брифінгу.

Залужний зауважив, що жодних подань Генштаб та ЗСУ до Кабінету міністрів чи Верховної Ради не робили.

"Перше з чого я хотів би почати, то це про формулювання самого питання. Жодних там подань, будь-яких законопроектів ЗСУ або Генштаб не робили на Кабінет міністрів і не можуть робити", - заявив головком ЗСУ.

Він пояснив, що Збройні сили України та Генеральний штаб позбавлені такої ініціативи. Водночас ЗСУ працювали безпосередньо із суб'єктом законодавчої ініціативи - Міністерством оборони.

"У складі робочих груп працювали й наші фахівці, які у цій роботі слідкували перш за все за тим, щоб не порушувалися механізми, які застосовуються у військовому управлінні бойовими діями. Щоб на законодавчому рівні не було прийнято тих чи інших моментів, які могли б завадити діяльності військового командування", - уточнив Залужний.

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Він запевнив, що військове командування не робило жодного запиту щодо необхідності мобілізації до 500 тисяч людей, як раніше повідомляв глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Головком зауважив, що ЗСУ формують запити на боєприпаси, озброєння, техніку та людей.

"Ми проводимо формування запитів на ресурс. У тому числі і здійснюємо планування на наступний рік. І вже показуємо орієнтовні цифри, які нам необхідні будуть для виконання завдань у наступному році. Всі ці пропозиції ми подаємо до Міноборони, де вже далі вирішують яким чином ці потреби забезпечити", - сказав він.

Головком запевнив, що позиція Генштабу дуже проста: необхідні снаряди, зброя та люди.

Залужний також вважає, що придатність до служби має вирішувати військово-лікарська комісія, а не інвалідність.

"На сьогодні оперування ступенем інвалідності 1 групи, 2 групи зараз не є актуальним. Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби або не придатна", - зазначив він.

На думку головнокомандувача ЗСУ, у законодавстві варто залишити лише два поняття - придатний до військової служби або непридатний. Залужний переконаний, що слід позбавитися такого поняття, як обмежено придатний.

"Коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи", - наголосив він.

Залужний наполягає, що ЗСУ і йому особисто необхідно, щоб до війська прийшли люди, які б могли виконувати поставлені завдання.

"Те, хто яку буде мати відстрочку чи не матиме, кого будуть призивати - на сьогодні, я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади, який може це визначити", - заявив головком ЗСУ.

"Ще раз повторюся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя, щоб продовжувати введення бойових дій".

Залужний вважає, що Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів. На питання журналістки, як буде виглядати вручення повісток електронним способом, головком ЗСУ зазначив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів", - сказав головком.

Генерал також зазначив, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.

"2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті (глухий кут, - ред.). Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей", - запевняє він.

Генерал констатував, що противник не відстає від ЗСУ, і в останні дні триває досить потужне протистояння з використанням різних технологій.

Залужний також виступив проти норми нового законопроєкту щодо ротації на фронті кожні пів року.

"Ситуація на фронті все ж передусім залежить від дій противника. Я не можу прогнозувати, чи буде це 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці... Якщо люди пропонують 6 місяців проводити ротацію, вони мають розуміти тоді, що бойовий комплект військ потрібно збільшувати приблизно хоча б в два рази", - заявив генерал.

Головком ЗСУ поснив, що ситуація може змінитися, адже росіяни можуть почати атаку з нових ділянок. Водночас він вимагає від командирів на місцях, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, аби здійснювати ротацію у межах підрозділів та військових частин.

"Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися таким чином… Повірте моєму тридцятирічному досвіду служби в Збройних силах Україні і майже 10 рокам війни, що це поки що, скажімо так, обман... який нереальний", - наголосив Залужний.

Крім того, генерал загалом підтримує демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов. Наприклад, у випадку, якщо не буде загострень на фронті та що цих людей через 36 місяців буде ким замінити.

Нагадаємо, Кабмін пропонує нові правила мобілізації в Україні. Зареєстрований проєкт закону пропонує запровадити повістки на електронну пошту, мобілізацію осіб з інвалідністю ІІІ групи та військовий облік українців за кордоном.