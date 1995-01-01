ВАЖЛИВО

Партизани в Криму виявили російську техніку для збиття морських дронів ВАЖЛИВО
Війна в Україні
13 годин тому
Партизани в Криму виявили російську техніку для збиття морських дронів
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Київ Пост
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині ВАЖЛИВО
Війна в Україні
2 дні тому
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Будинок загиблих розташований у 5-кілометровій прикордонній зоні.
Київ Пост
Україна повернула тіла 77 загиблих захисників ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 26, 16:54
Україна повернула тіла 77 загиблих захисників
Тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.
Київ Пост
CСО знищили пости росіян на півдні та Донбасі: кадри ближніх боїв ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 26, 14:16
CСО знищили пости росіян на півдні та Донбасі: кадри ближніх боїв
Бійці знищили спостережні пости та п’ятьох військових РФ на півдні, а також опорний пункт росіян на Донецькому напрямку, взявши двох полонених.
Юлія Струк
У Раді пропонують нардепам і посадовцям пройти військові навчання ВАЖЛИВО
Українська політика
січ. 26, 12:23
У Раді пропонують нардепам і посадовцям пройти військові навчання
У парламенті вважають, що це може змінити ставлення українців до мобілізації.
Київ Пост
Розвідка розкрила нові деталі про Іл-76: доставляв ракети на аеродром в Енгельс ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 25, 17:21
Розвідка розкрила нові деталі про Іл-76: доставляв ракети на аеродром в Енгельс
За словами Юсова, цей же літак постачав у Бєлгородську область Росії ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.
Київ Пост
Ще один російський нафтопереробний завод став черговою ціллю СБУ - джерела ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
січ. 25, 12:51
Ще один російський нафтопереробний завод став черговою ціллю СБУ - джерела
Нафтобаза в Туапсе - це вже четвертий російський нафтогазопереробний об'єкт, по якому Київ завдав удару за останні шість днів.
Катерина Захарченко
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні: Зеленський про падіння Іл-76, який нібито перевозив українських полонених ВАЖЛИВО
 
січ. 25, 08:34
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні: Зеленський про падіння Іл-76, який нібито перевозив українських полонених
За підсумками розмови з військовим командуванням Президент зазначив, що "факти" - це головне слово зараз.
Київ Пост
У ГУР зробили заяву щодо зриву запланованого обміну полоненими з Росією: що відомо ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 24, 18:54
У ГУР зробили заяву щодо зриву запланованого обміну полоненими з Росією: що відомо
У РФ наполягають, що це сталося внаслідок збиття літака Іл-76, який буцімто перевозив українських полонених. Однак ГУР не має достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту літака.
Київ Пост
Шмигаль: Словаччина не блокуватиме 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 24, 15:13
Шмигаль: Словаччина не блокуватиме 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС
До такої домовленості дійшли український премʼєр та його словацький колега за підсумками зустрічі в Ужгороді.
Київ Пост
ГУР підтвердило запланований на сьогодні обмін полоненими між Україною та Росією ВАЖЛИВО
 
січ. 24, 14:27
ГУР підтвердило запланований на сьогодні обмін полоненими між Україною та Росією
Представник ГУР підтвердив Kyiv Post що 24 січня справді планувався обмін полоненими між Росією та Україною. Однак інформація про українських полонених на борту Іл-76 перевіряється.
Катерина Захарченко
У Бєлгородській області Росії впав літак Іл-76: що відомо ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 24, 11:59
У Бєлгородській області Росії впав літак Іл-76: що відомо
Деякі українські медіа повідомили, що літак збили ЗСУ, проте пізніше виправили публікації. У Міноборони РФ стверджують, що на облавку нібито перебували українські полонені, яких перевозили на обмін.
Юлія Струк
Штати планують виділити Україні майже 12 млрд доларів ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 24, 09:45
Штати планують виділити Україні майже 12 млрд доларів
У Мінфіні США заявили, що надання фінансової підтримки допоможе Україні "виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі".
Київ Пост
Український фільм "20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар-2024" ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 23, 18:15
Український фільм "20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар-2024"
Вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар".
Київ Пост
Спрощена процедура для громадян 33 держав, відмова - злочинцям та росіянам: як працюватиме закон Зеленського про множинне громадянство ВАЖЛИВО
 
січ. 23, 15:42
Спрощена процедура для громадян 33 держав, відмова - злочинцям та росіянам: як працюватиме закон Зеленського про множинне громадянство
Український лідер визначив свою ініціативу як невідкладну. Наразі її вже розглядає профільний комітет ВР.
Вікторія Степаненко
Ракетний удар РФ: Зеленський назвав число загиблих і поранених українців ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 23, 14:13
Ракетний удар РФ: Зеленський назвав число загиблих і поранених українців
У Харкові через атаку росіян, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще одна людина загинула в Павлограді на Дніпропетровщині.
Київ Пост