ВАЖЛИВО
Війна в Україні
13 годин тому
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Війна в Україні
2 дні тому
Будинок загиблих розташований у 5-кілометровій прикордонній зоні.
Війна в Україні
січ. 26, 16:54
Тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.
Війна в Україні
січ. 26, 14:16
Бійці знищили спостережні пости та п’ятьох військових РФ на півдні, а також опорний пункт росіян на Донецькому напрямку, взявши двох полонених.
Українська політика
січ. 26, 12:23
У парламенті вважають, що це може змінити ставлення українців до мобілізації.
Війна в Україні
січ. 25, 17:21
За словами Юсова, цей же літак постачав у Бєлгородську область Росії ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.
Війна в Україні
січ. 25, 12:51
Нафтобаза в Туапсе - це вже четвертий російський нафтогазопереробний об'єкт, по якому Київ завдав удару за останні шість днів.
січ. 25, 08:34
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні: Зеленський про падіння Іл-76, який нібито перевозив українських полонених
За підсумками розмови з військовим командуванням Президент зазначив, що "факти" - це головне слово зараз.
Війна в Україні
січ. 24, 18:54
У РФ наполягають, що це сталося внаслідок збиття літака Іл-76, який буцімто перевозив українських полонених. Однак ГУР не має достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту літака.
Війна в Україні
січ. 24, 15:13
До такої домовленості дійшли український премʼєр та його словацький колега за підсумками зустрічі в Ужгороді.
січ. 24, 14:27
Представник ГУР підтвердив Kyiv Post що 24 січня справді планувався обмін полоненими між Росією та Україною. Однак інформація про українських полонених на борту Іл-76 перевіряється.
Війна в Україні
січ. 24, 11:59
Деякі українські медіа повідомили, що літак збили ЗСУ, проте пізніше виправили публікації. У Міноборони РФ стверджують, що на облавку нібито перебували українські полонені, яких перевозили на обмін.
Війна в Україні
січ. 24, 09:45
У Мінфіні США заявили, що надання фінансової підтримки допоможе Україні "виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі".
Війна в Україні
січ. 23, 18:15
Вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар".
січ. 23, 15:42
Спрощена процедура для громадян 33 держав, відмова - злочинцям та росіянам: як працюватиме закон Зеленського про множинне громадянство
Український лідер визначив свою ініціативу як невідкладну. Наразі її вже розглядає профільний комітет ВР.
Війна в Україні
січ. 23, 14:13
У Харкові через атаку росіян, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще одна людина загинула в Павлограді на Дніпропетровщині.
Війна в Україні
13 годин тому
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Війна в Україні
2 дні тому
Будинок загиблих розташований у 5-кілометровій прикордонній зоні.
Війна в Україні
січ. 26, 16:54
Тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.
Війна в Україні
січ. 26, 14:16
Бійці знищили спостережні пости та п’ятьох військових РФ на півдні, а також опорний пункт росіян на Донецькому напрямку, взявши двох полонених.
Українська політика
січ. 26, 12:23
У парламенті вважають, що це може змінити ставлення українців до мобілізації.
Війна в Україні
січ. 25, 17:21
За словами Юсова, цей же літак постачав у Бєлгородську область Росії ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.
Війна в Україні
січ. 25, 12:51
Нафтобаза в Туапсе - це вже четвертий російський нафтогазопереробний об'єкт, по якому Київ завдав удару за останні шість днів.
січ. 25, 08:34
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні: Зеленський про падіння Іл-76, який нібито перевозив українських полонених
За підсумками розмови з військовим командуванням Президент зазначив, що "факти" - це головне слово зараз.
Війна в Україні
січ. 24, 18:54
У РФ наполягають, що це сталося внаслідок збиття літака Іл-76, який буцімто перевозив українських полонених. Однак ГУР не має достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту літака.
Війна в Україні
січ. 24, 15:13
До такої домовленості дійшли український премʼєр та його словацький колега за підсумками зустрічі в Ужгороді.
січ. 24, 14:27
Представник ГУР підтвердив Kyiv Post що 24 січня справді планувався обмін полоненими між Росією та Україною. Однак інформація про українських полонених на борту Іл-76 перевіряється.
Війна в Україні
січ. 24, 11:59
Деякі українські медіа повідомили, що літак збили ЗСУ, проте пізніше виправили публікації. У Міноборони РФ стверджують, що на облавку нібито перебували українські полонені, яких перевозили на обмін.
Війна в Україні
січ. 24, 09:45
У Мінфіні США заявили, що надання фінансової підтримки допоможе Україні "виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі".
Війна в Україні
січ. 23, 18:15
Вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар".
січ. 23, 15:42
Спрощена процедура для громадян 33 держав, відмова - злочинцям та росіянам: як працюватиме закон Зеленського про множинне громадянство
Український лідер визначив свою ініціативу як невідкладну. Наразі її вже розглядає профільний комітет ВР.
Війна в Україні
січ. 23, 14:13
У Харкові через атаку росіян, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще одна людина загинула в Павлограді на Дніпропетровщині.