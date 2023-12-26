Про це Головнокомандувач заявив на закритій пресконференції, передає кореспондент Суспільного.

«Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Кожен клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, із нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше», — сказав Залужний, додавши, що оборона Мар'їнки тривала майже два роки, але її знищували «вулиця за вулицею, будинок за будинком».

«Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує», — повідомив головнокомандувач.

За словами Залужного, російські війська діяли в Мар'їнці, як і в Бахмуті Донецької області.

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«Знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці. Те, що ми зараз відійшли на околицю Мар’їнки, а в деяких місцях обладнались за Мар’їнкою, мені здається, — немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс. Її (Мар'їнки. - Ред.) немає. На жаль», — зауважив він.

Напередодні, 25 грудня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у доповіді Путіну заявив про «повне захоплення Мар'їнки». Утім у Силах оборони заявили, що говорити про повне захоплення міста некоректно.