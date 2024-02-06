Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вніс зміни до статутів збройних сил країни, дозволивши військовослужбовцям застосовувати проти громадян "вогнепальну зброю, спецзасоби, бойову і спеціальну техніку при виконанні покладених на них завдань".

Про це інформує білоруська служба "Радіо Свобода".

Відтепер застосування зброї проти громадян дозволяється навіть у разі вчинення ними адміністративних правопорушень.

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Відповідні зміни передбачають також, що військовослужбовець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок стрілянини, коли вона "здійснювалася відповідно до вимог загальновійськових статутів".

Раніше Лукашенко підписав правки до закону "Про органи державної безпеки", згідно з яким працівникам спецслужб Білорусі дозволяється застосовувати зброю проти жінок, дітей і людей з інвалідністю у "випадках вчинення ними збройного опору, вчинення збройного чи групового нападу або інших дій, що загрожують життю чи здоров’ю людей".

Нагадаємо, раніше в Білорусі прийняли новий закон про президента, який доповнили розділом про гарантії для президента, який припинив виконання своїх повноважень, та членів його сім’ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей, у тому числі повнолітніх).

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Така особа матиме довічну державну охорону. Їй гарантована недоторканність, вона "не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за дії, вчинені у зв’язку зі здійсненням своїх повноважень президента", її не можна затримувати чи судити у зв’язку з цим. Те саме стосується і членів родини президента.