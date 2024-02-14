Експерти Центру економічної стратегії (ЦЕС) презентували огляд економіки України в умовах повномасштабної війни за січень 2024 року. Говорили, зокрема, про експорт морем, стан ринку праці у поточному році, а також причини низкого рівня видатків із держбюджету.

Цього разу дискусія відбувалася в межах теми "Влада vs бізнес. Як зупинити тиск на підприємців?".

Серед ключових змін в українській економіці протягом січня фахівці обговорили:

Макроекономічні тенденції: попри зростання ВВП на 5,7% у 2023 році, відновлення економіки цього року сповільниться до 3,6%, втім, 2025-го має повернутися до середньорічного показника в 5,8%, прогнозує НБУ. А головною передумовою для відновлення економіки у 2025 році називають зменшення безпекових ризиків. Разом з тим, довіра бізнесу, як і довіра споживачів, знижується.

попри зростання ВВП на 5,7% у 2023 році, відновлення економіки цього року сповільниться до 3,6%, втім, 2025-го має повернутися до середньорічного показника в 5,8%, прогнозує НБУ. А головною передумовою для відновлення економіки у 2025 році називають зменшення безпекових ризиків. Разом з тим, довіра бізнесу, як і довіра споживачів, знижується. Галузевий аналіз: український експорт сільськогосподарської продукції є високим завдяки морському коридору та сприяє рекордно високому загальному експорту. Енергетична система України стабільна, так само як і виробництво чорних металів - хоча й далеке від довоєнного рівня.

український експорт сільськогосподарської продукції є високим завдяки морському коридору та сприяє рекордно високому загальному експорту. Енергетична система України стабільна, так само як і виробництво чорних металів - хоча й далеке від довоєнного рівня. Монетарно-валютний сектор: інфляція сповільнюється ще більше; міжнародні резерви високі, а ключова ставка стабільна.

інфляція сповільнюється ще більше; міжнародні резерви високі, а ключова ставка стабільна. Банківський сектор: банки працюють досить добре, ліквідність на найвищому рівні, кредитні ставки демонструють тенденцію до зниження, а кредити та депозити зростають.

банки працюють досить добре, ліквідність на найвищому рівні, кредитні ставки демонструють тенденцію до зниження, а кредити та депозити зростають. Бюджетний Сектор: Отримавши лише $0,4 млрд іноземного фінансування в січні, Україна була змушена відкласти бюджетні видатки, щоб пережити цей місяць.

Такі звіти Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) публікує щомісяця починаючи з березня 2022 року. З повним оглядом змін в економіці України за січень можна ознайомитися тут.

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До дикусії долучилися такі запрошені гості:

міністр юстиції України Денис Малюська ;

; бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук ;

; народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк ;

; виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко ;

; голова правління громадського руху “Маніфест 42” Cергій Позняк.

У другій частині обговорення йшлося про посилення тиску на підприємців з боку силовиків на тлі арешту засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи. Експерти проаналізували анонсовані владою кроки для вирішення цієї проблеми, зокрема, зміни до закону про Бюро економічної безпеки та створення Ради з підтримки підприємництва.

Нагадаємо, делегація від Міжнародного валютного фонду перебуває у Києві з офіційним візитом, у ході якого зустрінеться з представниками української влади та іншими партнерами з розвитку.