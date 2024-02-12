Делегація від Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан, заступницею директора Європейського департаменту МВФ, перебуває в Києві з офіційним візитом, у ході якого зустрінеться з представниками української влади та іншими партнерами з розвитку.
Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.
За його словами, на зустрічах говоритимуть про цілі економічної політики Києва, виклики, які постали перед українською економікою, а також підтримку спроможностей нашої держави з боку МВФ.
Окрім цього, 13 лютого команда МВФ долучиться до інавгураційного засідання Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, який адмініструється Фондом.
Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Ґевіном Ґреєм розпочне дискусії з представниками української влади у Варшаві в контексті чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF, яку підтримує МВФ.
Тим часом президент Франції Емманюель Макрон відклав візит до України, який був запланований на 13-14 лютого.
Коментарі (0)