Делегація від Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан, заступницею директора Європейського департаменту МВФ, перебуває в Києві з офіційним візитом, у ході якого зустрінеться з представниками української влади та іншими партнерами з розвитку.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

За його словами, на зустрічах говоритимуть про цілі економічної політики Києва, виклики, які постали перед українською економікою, а також підтримку спроможностей нашої держави з боку МВФ.

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Окрім цього, 13 лютого команда МВФ долучиться до інавгураційного засідання Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, який адмініструється Фондом.

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Ґевіном Ґреєм розпочне дискусії з представниками української влади у Варшаві в контексті чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF, яку підтримує МВФ.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон відклав візит до України, який був запланований на 13-14 лютого.