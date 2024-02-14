Історії кохання - це завжди стійкі та глибокі почуття між двома людьми, які тривають протягом всього їхнього життя. Це щось особливе, це про вірність, підтримку, розуміння та готовність подолати труднощі разом.

Ідея любові всього життя і зразкового кохання є ідеалом, і не завжди усі пари досягають цього рівня взаєморозуміння та гармонії. Реальні відносини можуть бути складними, і вони вимагають праці, зобов'язань та взаємного розвитку.

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До Дня святого Валентина Kyiv Post зібрав пять неймовірних історій кохання всього життя високопосадовців України.

Володимир Зеленський, Президент України

Історія кохання президента України з першою леді Оленою Зеленською зародилася в одній із шкіл Кривого Рогу, де навчався майбутній президент. У сьомому класі в цей навчальний заклад прийшла Олена Кияшко, яка відразу ж сподобалася Володимиру. Він довго думав, як завоювати її симпатію. Втім, як каже перша леді, вона не пам'ятає їхню першу зустріч.





Справжнє кохання між ними спалахнуло вже після закінчення школи у 17 років. Як розповідає президент, він випадково зустрів майбутню дружину на вулиці, яка йшла тоді з касетою "Основного інстинкту". Касета стала приводом ближче познайомитися. Володимир позичив її в Олени, щоб подивитися фільм.

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Майбутній лідер України привернув увагу Олени кмітливістю і почуттям гумору. Перша леді каже, що спочатку в них не дуже ладналися стосунки, втім скоро вона зрозуміла, що вони дивляться в один бік, і їм просто було цікаво разом.

Пара Зеленських зустрічалася 8 років, однак жили вони не разом. Володимир був переконаний, що шлюб означає швидке народження дітей, а Олена, зі свого боку, на нього не тиснула.



Фото: instagram.com/olenazelenska_official/



Володимир зробив пропозицію руки і серця Олені під час перегляду зворушливого фільму в кінотеатрі. Тоді він відчув, що готовий створити сім'ю.

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Одружилися Володимир і Олена в 2006 році, а незабаром у них народилася дочка Олександра. Через дев'ять років у сім'ї з'явився син Кирило. Володимир і Олена разом вже майже 30 років.

Багато хто вважає сім'ю Зеленських зразковою.



Фото: Vogue.

Кирило Буданов, шеф української воєнної розвідки

Холодне серце та загадкову душу головного розвідника України підкорила його дружина Маріанна, з якою він уже понад 10 років у шлюбі.

Втім для Кирила це вже другий шлюб. З першою дружиною розвідник розлучився за кілька років після весілля, а от Маріанна стала тією жінкою, з якою шеф розвідки зміг створити міцний союз.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Маріанна майже цілодобово разом із чоловіком, адже живе разом із ним в його робочому кабінеті.

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“Моє щастя завжди зі мною”, - так прокоментував Кирило Буданов те, що дружина живе в його кабінеті.

"У нас знову романтичний період, бо ми поруч 24/7".

На запитання, чи романтичний він, головний розвідник країни не відповів, але згадав історію, яку свого часу розказувала Маріанна: як у перші тижні повномасштабного вторгнення він порадував її листівкою і букетом тюльпанів, які зробив власними руками.

“В той час трошки було не до квітів, і мені так здається, що особливо їх і не продавали. Ну, може, і помиляюсь, але я тоді не знайшов... Я зробив зі стікерів таку, як у першому класі, квітку таку. Все, на що змігся в той момент", - розповів Кирило Буданов.

Маріанна раніше розповідала, що вони з чоловіком пишуть одне одному записки з побажаннями на день.

Валерій Залужний, попередній Головнокомандувач ЗСУ

Колишній лідер української армії Валерій Залужний понад 20 років у шлюбі із Оленою Залужною. Він дуже рідко ділиться подробицями особистого життя, але ніколи не приховував, що дуже щасливий, що поєднав своє життя з Оленою.

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“Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є і все, чого я досяг – це Ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються”, - написав у соцмережах Валерій у день народження своєї дружини.

Раніше подружжя часто подорожувало. Залужний зізнавався, що понад усе любить одягати спортивний костюм та йти пішки знайомитися з новим містом.



Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Михайло Федоров, очільник міністерства цифрової трансформації України

Михайло разом зі своєю дружиною Анастасією понад 10 років. Пара активна в соціальних мережах. Вони регулярно публікують фото зі свого життя, підходячи до цього процесу з усім креативом та старанністю.

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Сам Михайло Федоров називає свою сім'ю зразковою та з великими цінностями. Подружжя обожнює подорожувати разом зі своєю дочкою Марусею.

І яка ж ідеальна сім'я без домашніх улюбленців? У Федорових, наприклад, є лабрадор Шерон та рудий кіт Вєнік.

“Якщо би я міг повернутися в минуле та змінити що завгодно, я не зробив би абсолютно нічого, щоб ефект метелика не розвів наші долі. Ти чудова й заслуговуєш бути щасливою завжди! Кохаю тебе», — написав зворушливий пост в Інстаграмі Михайло та додав чуттєву світлину в день народження дружини.

Петро Порошенко, 5-й президент України

П'ятий президент України Петро Порошенко все своє життя кохає лише одну жінку, з якою познайомився в студентські роки - Марину Порошенко.

Вони познайомилися на дискотеці після закінчення зимової сесії в університеті. Це було кохання з першого погляду. Пори те, що закохані навчалися в різних університетах і не мали можливості бачитися щодня, доля все одно звела їх разом.

Після закінчення навчального року студенти київських університетів зібралися на пікнік. Серед них були Марина та Петро, ​​які знову хотіли побачити один одного. Вони неймовірно проводили час разом на природі. Наприкінці дня Петро провів Марину додому. Відтоді вони почали зустрічатися.





Через рік після романтичних зустрічей вони вирішили одружитися. Втім сталось те, що ніхто не міг передбачити. Через тиждень після подання заяви до київського РАГСу Петру прийшла повістка з військкомату. Тоді ще не було відстрочки для тих, хто навчався у вищих навчальних закладах.

Тому їм довелося пережити два роки розлуки. Втім, це не стало на заваді продовженню їхніх стосунків. Солдата Порошенка відпустили на 10 днів до своєї нареченої на весілля.

Подружжя Порошенків створило велику сімю з чотирьох дітей, і саме тому Марині довелося відмовитись від кар’єри. Але, як вона сама зізнавалася, жодного разу про це не пошкодувала.

Для подружжя найбільший подарунок - це провести час разом. Наприклад, на день народження Марини вся сім’я збирається разом і вирушає у подорож.