Знімальна група українського документального фільму «20 днів у Маріуполі» здобула премію Британської кіноакадемії (BAFTA) за найкращий документальний фільм. Церемонія вручення почесної кінопремії відбулася 18 лютого. Цей документальний фільм був знятий під час облоги Маріуполя російською армією, в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. За загальними оцінками, внаслідок облоги цього індустріального центру на південному сході України, яка тривала до травня 2022 року, загинуло близько 50 000 українців. Advertisement Режисер фільму, український журналіст, лауреат Пулітцерівської премії Мстислав Чернов дістався Маріуполя разом із двома журналістами Associated Press у перший день повномасштабного вторгнення і впродовж 20 днів залишався з ними в місті, яке окупанти постійно бомбардували й обстрілювали. Більше по темі Хроніка війни в Україні. 19 лютого: «Запитайте себе: чому Путін все ще здатен продовжувати?» Росіяни захопили Авдіївку; Україна збила чотири російські військові літаки за 48 годин; в Україні відзначають 10 роковини розстрілу Небесної сотні; Зеленський виступив на Мюнхенській конференції. «Ми даємо голос українцям, – сказав Чернов на прес-конференції, яка відбулася після нагородження. – Ми продовжуємо нагадувати світу про те, що відбувається».

Облога 21 століття Повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі» розповідає про перші три тижні блокади очима мирних мешканців міста. Kyiv Post поспілкувався з режисером фільму, лауреатом Пулітцерівської премії, Мстиславом Черновим перед показом у Нью-Йорку на кінофестивалі документального кіно DOC NYC у листопаді 2023 року. Advertisement Маріуполь, розташований на березі Азовського моря поблизу кордону з РФ, став першим великим українським містом, яке потрапило в оточення російських військ після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Команда українських журналістів Associated Press вирушила до Маріуполя, щоб висвітлювати події, що там відбувалися, й потрапила в пастку в оточеному місті. Протягом 20 днів журналісти намагалися робити свою роботу, документуючи жахливе становище, в якому опинились маріупольці, і звірства, які чинили тут росіяни. Advertisement Вони були єдиними міжнародними репортерами, які залишилися в місті, й чи не першими спромоглися зафіксувати те, що скоро стане визначальними ознаками цієї жахливої війни: вмираючих дітей, масові поховання, бомбардування пологового будинку та постійний страх перед обстрілами.

«Це боляче дивитися, але це й має бути боляче дивитися».

38-річний Чернов, сам родом із Харкова, висвітлює події в Україні з часів Революції Гідності 2014 року. Відтоді він вів репортажі з різних воєн, зокрема, фільмував бої за Мосул в Іраку 2017 року та за Нагірний Карабах у 2020 році. Режисер раніше неодноразово заявляв, що він досить скептично ставиться до заяв деяких журналістів, що журналіст начебто повинен перш за все бути борцем за справедливість та служити мегафоном для висловлювань справедливого обурення. Advertisement «Я не можу сказати, що це та місія, до якої я прагну», – каже Чернов. – Тому що це неможливо чисто по-людськи. Це мають бути колективні зусилля». Він воліє скоріш бачити своє завдання в тому, аби бути об'єктивним свідком історії, яку можна зрозуміти лише через «колективне переосмислення» подій. Але талановитому фільму не потрібен мегафон, щоб посилити враження, він не може не викликати у свідомості глядача обурення несправедливістю того, що відбувається на екрані. У результаті журналіст, який веде мартиролог жертв, стає їхнім голосом. «Я вважаю, що наш людський і журналістський обов’язок – приділити максимальну увагу невинним жертвам цих війн, – наголошує Чернов. – Це абсолютний пріоритет». Advertisement На жаль, поляризація є однією з супутніх проблем, які часто породжують такі важкі хроніки. «Ми живемо у світі, де суспільство стає все більш поляризованим, – каже Чернов. – І в міру того, як навколо нас розгоряються конфлікти, ми спостерігатимемо все більшу поляризацію. Згодом ЗМІ та журналісти реагують на поляризацію поляризацією, стаючи більше активістами, ніж журналістами». Чернов вважає, що це неправильний підхід: «Ми, журналісти, не повинні бути солдатами, бійцями чи учасниками війни. Ми повинні залишатися неупередженими й намагатися, щоб нас не сприймали як активістів, тому що це підриває довіру до нас. Довіра до свідка має вирішальне значення. А якщо журналіст є свідком, то довіру треба зберігати». Advertisement Світ, що занурюється в байдужість Чернов наголошує, що одним із найзагрозливіших результатів «телевізійних війн» є байдужість, яку вони породжують у сердцях людей – люди певним чином поступово черствіють від тих трагедій, які вони спостерігають у таких репортажах. «Мільярди людей зазнають трагедій. Частина з них виходить із цього, стаючи байдужими. Цим користуються політичні радикали, аби просувати власну програму», – пояснює Чернов. Зрештою, спостереження за трагедіями з медіа-дистанції створюає доволі небезпечну форму ілюзорної відстороненості. Люди чіпляються за свої зони комфорту, вважаючи, що вони поінформовані.

Багато пересічних людей досі вірять, що війна в Україні не вплине на їхні життя… і я вважаю, що це фундаментальна помилка.