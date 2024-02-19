Під час Революції гідності вбивства активістів здійснювали саме українські правоохоронці, які виконували злочинні вказівки тодішньої влади, але відбувалося це під впливом РФ. Про це пише Укрінформ, цитуючи очільника Департаменту у «справах Майдану» Офісу генпрокурора Олексія Донського.

«Якщо багато хто хотів би почути, що були на Майдані російські снайпери, російські правоохоронці, то немає такого. Це красива версія, яка не має під собою реальних фактів. Вбивали, вчиняли насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримали вказівки від української влади.

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Злочини вчинялися руками українських правоохоронців, однак, безумовно, Російська Федерація мала величезний вплив на прийняття цих рішень. Взагалі на весь хід подій, які відбувалися під час Революції гідності», - сказав він.

Донський додав, що слідчі восени 2023 року направили на розгляд суду справу щодо колишнього президента Віктора Януковича і представників його силового блоку, яким, серед іншого, інкримінують організацію і виконання вбивств мітингувальників 18-20 лютого 2014 року.

«Якщо говорити про організаторів розстрілів по подіях 18-20 лютого, то безпосередньо докази стосовно впливу керівництва Російської Федерації на ці злочини ви можете почути під час судового розгляду. Вони стосуються як комунікації на рівні керівників держав, так і силовиків. Тут йде питання про вплив на прийняття рішень», - додав очільник Департаменту у «справах Майдану».



Варто нагадати, що в ці дні вшановують пам’ять героїв Небесної Сотні. Десяту річницю трагедії Україна відзначатиме під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв",