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«Гарантувати світло можна лише після війни» - Сергій Коваленко про дефіцит енергії та прогноз на зиму

Сергій Коваленко, гендиректор компанії Yasno, яка входить в енергетичний холдинг ДТЕК, розповів Kyiv Post про прогнози на зиму, вірогідність підвищення тарифів та про постачання енергії в ЄС.

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В ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post Сергій Коваленко, гендиректор компанії Yasno, яка входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, і зараз у більшості киян асоціюється з відключенням світла, розповів про прогнози на зиму, вірогідність підвищення тарифів та відповів на інші питання, які турбують всіх.

“Літо це насправді підготовчий етап до зими. Тому що влітку легше переносити відсутність світла, бо нам не холодно”, - каже Коваленко.

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Він відповів також на поширену думку та чутки про те, що Україна постачає свою електроенергію в Європу.

“Цей клятий експорт електроенергії в Європу - це робота русні...”, - спростував чутки Коваленко.

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