Революція Гідності розпочалася в листопаді 2013 року, коли на Майдан Незалежності вийшли мітингувальники з вимогою до тодішнього президента Януковича повернутися до Угоди про асоціацію з ЄС. Вимоги протестувальників згенерували назву тих подій – Євромайдан.

Саме Євромайдан і став початком цілої низки подій, які пізніше назвуть Революцією Гідності.

Протистояння між учасниками Революції Гідності та режимом тогочасного президента Януковича тривало понад три місяці.

Advertisement

Політичне протистояння не вщухало, а лише наростало. Хвилю насильства, що розпочалася 22 січня 2014 року, неможливо було спинити. Вже до 18 лютого 2014 року кількість загиблих сягала 9 осіб. З 18 по 20 лютого загинуло ще понад 80 протестувальників.

Днем пам'яті Героїв Небесної сотні визнано 20 лютого 2014 року. Саме тоді під час сутичок у центрі столиці загинуло найбільше людей – 48.

Зараз, 10 років потому, коли ми згадуємо той буремний час, можемо сказати: Герої Небесної сотні – це не просто люди, які загинули від жорстокості тодішньої влади. Вони – ті, хто змінили нас назавжди.

Ці люди різного віку й соціального статусу вийшли на протест, вимагаючи не матеріальних благ. Вони вимагали від влади зробити екзистенційний вибір, який би повернув українців до євроатлантичної цивілізації.

Advertisement

20 лютого — не офіційна дата в календарі, але це особливий день – день, коли Україна й світ назавжди змінилися.

У 2024 році День Героїв Небесної Сотні проходить під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв".

Так будьмо гідними них! І завжди пам’ятаймо: свобода – це найбільший дар, і кров, пролита за неї, ніколи не проливається даремно.