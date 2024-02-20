Загальний огляд:
- Москва доповнила чорний список осіб, які негативно ставляться до вторгнення в Україну
- Зеленський під час поїздки на фронт заявив, що росіяни виграють від затримок із наданням допомоги з боку США
- В результаті російських обстрілів знову зруйновано житлові будинки, загинув 57-річний перехожий
- Кремль заявив, що причина смерті Навального ще не встановлена остаточно, але резонанс посилюється
- На околицях Авдіївки після захоплення міста зафіксована пауза в боях
- Росіяни підтвердили просування біля Роботиного
Просувайте вторгнення або більше не працюйте, – Москва каже артистам і митцям
Нещодавно Кремль розповсюдив оновлений чорний список із 50 публічних осіб, які не підтримали неспровоковане вторгнення Росії в Україну. У черговому звіті британської розвідки, опублікованому в понеділок, повідомляється, що на знаменитостей тиснуть, щоб вони відкрито висловлювали підтримку війні, яку веде президент Росії Владімір Путін.
Одним із прикладів є поп-зірка Філіп Кіркоров, співак єврейського походження, який народився в Болгарії, колишній чоловік Алли Пугачової, яка відверто критикувала війну. Минулого тижня кремлівські чиновники накинулись на нього за відвідування поранених в Україні російських солдатів, а також за участь у сумнозвісній "Майже голій" вечірці в одному з московських нічних клубів, на якій гуляли численні зіркові персони.
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Новий чорний список майже гарантує, що знаменитості, які не дотримуються вимог, не зможуть виступати в Росії найближчим часом.
"Кремль майже напевно навмисно посилив і використав скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які "патріотично" підтримують війну, і гедоністичною "вестернізованою" столичною елітою, — йдеться у звіті британської розвідки. — Одного з учасників затримали й оштрафували за так званим законом про "пропаганду ЛГБТ", а потім він отримав повістку до військкомату".
Президент наголошує, що проблеми на полі бою є наслідком затримки з наданням допомоги
Відвідавши війська на передовій у Харківській області, президент Володимир Зеленський зазначив, що "ситуація вкрай складна на кількох ділянках лінії фронту, де російські війська зосередили максимальні резерви".
"[Росіяни] користуються затримками з наданням допомоги Україні, і це дуже відчутні проблеми", — сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
"Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку", — сказав він, зазначивши, що стан справ на полі бою виглядає невтішно.
Республіканці в Палаті представників Конгресу США місяцями блокували запит президента Джо Байдена на 60 мільярдів доларів для Києва, який тепер лежить перед ними у вигляді ухваленого Сенатом законопроєкту, і який навряд чи буде розглянутий прихильниками колишнього президента Дональда Трампа.
Далі Зеленський подякував країнам Європейського Союзу, які намагалися заповнити порожнечу, залишену прихильниками Трампа, збільшуючи поставки зброї та спільне виробництво вкрай необхідних артилерійських снарядів.
"Нове виробництво набирає обертів. Звичайно, ми поки не можемо забезпечити всі потреби лише завдяки власним можливостям, але кожен місяць додає Україні своєї сили, своїх можливостей. Я дякую всім, хто працює заради цього", — сказав Зеленський.
Московські снаряди знову принесли смерть і руйнування в житлові квартали
За даними Київської школи економіки, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 20 000 українських цивільних осіб і завдано шкоди інфраструктурі на сотні мільярдів доларів, і ці цифри продовжують зростати.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у понеділок, що кілька сіл біля Тернуватого потрапили під обстріл із "Градів", у результаті якого загинув 57-річний чоловік, ще кілька людей дістали поранення, пошкоджено будівлю.
"Сьогодні, близько 15:00, рашисти обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району. У Лісному від кривавих рук ворога загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільний будинок", — написав Федоров.
Дружина Навального обіцяє боротися за справедливість, а по всьому світу вшановують його пам'ять
Критики називають "знущанням" те, що розслідування Кремлем "загадкової" смерті провідного опозиціонера Олексія Навального, який минулого тижня помер у сибірській колонії, не дало жодних офіційних результатів. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що спекуляції Заходу про те, що російська влада вбила Навального, "абсолютно неприйнятні".
"На даний момент результати розслідування не оприлюднені, вони невідомі", — сказав Пєсков.
У понеділок вдова Навального Юлія пообіцяла продовжити боротьбу свого чоловіка. Напередодні зустрічі з лідерами ЄС у Брюсселі вона сказала: "Я продовжу справу Олексія Навального. Я продовжу боротися за свободу нашої країни... І я закликаю вас бути поруч зі мною".
Піар-команда Навального звинуватила Кремль у спробі приховати вбивство.
"Слідчі повідомили матері і адвокатам Олексія, що тіло вони не віддають і в найближчі 14 днів проведуть хімічну експертизу, слідчі дії, — повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш. — Я ще раз повторюю: тіло Навального ховають, щоб приховати сліди вбивства. Ця 14-денна "хімічна експертиза" — відверта брехня і знущання".
Тим часом, пам'ять опозиціонера вшановують біля російського консульства в Нью-Йорку, а також у Сакраменто (штат Каліфорнія), Кракові та інших містах:
Консульство РФ в Нью-Йорке сегодня ночью pic.twitter.com/uCZdzJ5EO3— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024
Генконсульство РФ в Кракове pic.twitter.com/cMYQjvznaQ— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024
Сакраменто pic.twitter.com/JSGGWTeDSb— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024
Російські солдати відпочивають і перегруповуються після взяття Авдіївки
У понеділок Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що "російські війська наразі перегруповуються і проводять зачистку в Авдіївці" після того, як відбили місто у Збройних сил України (ЗСУ). Речник ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що за останню добу кількість російських атак у районі Авдіївки значно зменшилася, додавши, що російські обстріли й повітряні удари також "значно зменшилися".
"Російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу перед відновленням значних наступальних операцій на Авдіївському напрямку, або перекинути в цей район додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою", — пишуть аналітики ISW.
Оперативна ситуація в Запорізькій області
Опубліковані в понеділок геолокаційні кадри, схоже, показують, що російські війська просунулися в районі Роботиного, а повідомлення про те, чи відбуваються бої в межах міста, суперечливі.
Ці кадри вказують на те, що московські війська нещодавно просунулись до західних околиць села, а ISW посилається на повідомлення російських блогерів за останні два дні, які стверджують, що путінські солдати просунулися більш ніж на один кілометр на захід від Вербового і до двох кілометрів біля Роботиного.
Багато таких російських інтернет-джерел стверджують, що московські війська переважно взяли під контроль західні та південні околиці Роботиного, а деякі з них навіть кажуть, що бої почалися в самому селі, але ISW підкреслює, що не виявив візуального підтвердження таких заяв.
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