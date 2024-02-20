Загальний огляд:

Москва доповнила чорний список осіб, які негативно ставляться до вторгнення в Україну

Зеленський під час поїздки на фронт заявив, що росіяни виграють від затримок із наданням допомоги з боку США

В результаті російських обстрілів знову зруйновано житлові будинки, загинув 57-річний перехожий

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Просувайте вторгнення або більше не працюйте, – Москва каже артистам і митцям

Нещодавно Кремль розповсюдив оновлений чорний список із 50 публічних осіб, які не підтримали неспровоковане вторгнення Росії в Україну. У черговому звіті британської розвідки, опублікованому в понеділок, повідомляється, що на знаменитостей тиснуть, щоб вони відкрито висловлювали підтримку війні, яку веде президент Росії Владімір Путін.

Одним із прикладів є поп-зірка Філіп Кіркоров, співак єврейського походження, який народився в Болгарії, колишній чоловік Алли Пугачової, яка відверто критикувала війну. Минулого тижня кремлівські чиновники накинулись на нього за відвідування поранених в Україні російських солдатів, а також за участь у сумнозвісній "Майже голій" вечірці в одному з московських нічних клубів, на якій гуляли численні зіркові персони.

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Новий чорний список майже гарантує, що знаменитості, які не дотримуються вимог, не зможуть виступати в Росії найближчим часом.

"Кремль майже напевно навмисно посилив і використав скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які "патріотично" підтримують війну, і гедоністичною "вестернізованою" столичною елітою, — йдеться у звіті британської розвідки. — Одного з учасників затримали й оштрафували за так званим законом про "пропаганду ЛГБТ", а потім він отримав повістку до військкомату".

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Президент наголошує, що проблеми на полі бою є наслідком затримки з наданням допомоги

Відвідавши війська на передовій у Харківській області, президент Володимир Зеленський зазначив, що "ситуація вкрай складна на кількох ділянках лінії фронту, де російські війська зосередили максимальні резерви".

"[Росіяни] користуються затримками з наданням допомоги Україні, і це дуже відчутні проблеми", — сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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"Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку", — сказав він, зазначивши, що стан справ на полі бою виглядає невтішно.

Республіканці в Палаті представників Конгресу США місяцями блокували запит президента Джо Байдена на 60 мільярдів доларів для Києва, який тепер лежить перед ними у вигляді ухваленого Сенатом законопроєкту, і який навряд чи буде розглянутий прихильниками колишнього президента Дональда Трампа.

Далі Зеленський подякував країнам Європейського Союзу, які намагалися заповнити порожнечу, залишену прихильниками Трампа, збільшуючи поставки зброї та спільне виробництво вкрай необхідних артилерійських снарядів.

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"Нове виробництво набирає обертів. Звичайно, ми поки не можемо забезпечити всі потреби лише завдяки власним можливостям, але кожен місяць додає Україні своєї сили, своїх можливостей. Я дякую всім, хто працює заради цього", — сказав Зеленський.