ВІД РЕДАКЦІЇЇ

гру. 30, 2023

Kyiv Post підсумовує рік, що минає, і розповідає про тих людей, які вразили нас найбільше у 2023-му. Відразу скажемо, що цих людей ви напевно знаєте і, можливо, навіть зустрічаєте щодня.

Петро Жижиян