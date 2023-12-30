ВІД РЕДАКЦІЇЇ

Люди, які найбільше здивували Kyiv Post у 2023 році ВІД РЕДАКЦІЇЇ
 
гру. 30, 2023
Люди, які найбільше здивували Kyiv Post у 2023 році
Kyiv Post підсумовує рік, що минає, і розповідає про тих людей, які вразили нас найбільше у 2023-му. Відразу скажемо, що цих людей ви напевно знаєте і, можливо, навіть зустрічаєте щодня.
Петро Жижиян
600 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії ВІД РЕДАКЦІЇЇ
Війна в Україні
жов. 16, 2023
600 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії
600 днів, як Україна, єдина, як ніколи, боретья з підступним і сильним ворогом. Вона стала сильнішою, рішучішою. Які б темні хмари не були в небі, їх розвіє ясне сонце перемоги.
Київ Пост
Стан здоров'я Саакашвілі вимагає його негайного звільнення ВІД РЕДАКЦІЇЇ
 
лип. 4, 2023
Стан здоров'я Саакашвілі вимагає його негайного звільнення
Ув'язнений колишній президент Грузії потребує лікування. Грузинський уряд має зробити жест доброї волі і відпустити його на лікування за кордон.
Kyiv Post
Хороші новини від головного редактора Kyiv Post ВІД РЕДАКЦІЇЇ
 
тра. 23, 2023
Хороші новини від головного редактора Kyiv Post
Kyiv Post відзначає важливу віху у своїй діяльності, і ми хочемо поділитися новинами про наші останні успіхи з нашими читачами.
Богдан Нагайло
Перший день народження україномовної версії Kyiv Post! ВІД РЕДАКЦІЇЇ
 
тра. 23, 2023
Перший день народження україномовної версії Kyiv Post!
Сьогодні важлива дата для редакції Kyiv Post – рівно рік тому глобальний голос України почав звучати українською.
Богдан Нагайло
Як допомогти українцям. Рік опісля ВІД РЕДАКЦІЇЇ
Війна в Україні
бер. 7, 2023
ПОГЛЯД: Як допомогти українцям. Рік опісля
Американці часто запитують, чому вони повинні робити пожертви Україні, якщо наш уряд підтримує український уряд. Це цілком слушне запитання.
Тімоті Снайдер
24 лютого - річниця повномасштабної війни Росії проти України editor`s choice
Рік війни
лют. 24, 2023
24 лютого - річниця повномасштабної війни Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія розпочала війну проти України.
Kyiv Post