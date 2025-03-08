Сумніваєтесь, чи варто вітати колежанку, дружину чи дівчину з 8 березня? Тоді варто розібратися з історією свята та настроями суспільства, щоб обрати привітання правильно.

Як привітати жінок з 8 Березня, щоб не образити?

Питання вітати чи не вітати жінок з 8 березня з кожним роком стає все гострішим. Це викликано загалом позитивними змінами в нашому суспільстві, які дозволяють відійти від шаблонного уявлення про “свято краси й жіночності” та повернутися до істинної суті 8 березня — Дня боротьби за права жінок.

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Сьогодні складно уявити, що ще якихось 100+ років тому жінки не мали сучасних прав і свобод, не могли навчатися, працювати, голосувати й розпоряджатися власними фінансами. Феміністичний рух, що розпочався зі страйку суфражисток 1908 року в Нью-Йорку, став зародженням нової ери в житті жінок всього світу.

Починаючи з 2008 року, в Україні 8 березня проходять жіночі марші. Громадські організації та ініціативи продовжують боротьбу за рівні можливості та реалізації прав обох статей. Саме такі жіночі марші змусили МОЗ переглянути список заборонених для жінок професій і нарешті скасувати його, а також ввести гендерні квоти в виборче законодавство.

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Тож, якщо ви справді хочете привітати жінок з 8 березня й нікого не образити, то краще заздалегідь дізнайтесь, які настрої панують у вашому оточенні чи колективі. Звісно, дякувати жінкам за їхню працю, бажати їм творчих та професійних успіхів чи поздоровляти сестру та маму з досягненнями в їхньому житті, дякуючи за те, що вони у вас є — це не злочин проти прав і свобод жінок. Головне — правильно добирати слова та не знецінювати істинну суть Міжнародного жіночого дня.

Традиції привітання з 8 березня у 2025 році: що змінилося?

Активістки тримають плакати та вигукують гасла під час мітингу за права жінок у Міжнародний жіночий день у центрі Києва 8 березня 2024 року, на тлі російського вторгнення в Україну. Геня САВІЛОВ / AFP

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Багатьом українкам все ще складно відмовлятися від цієї рідкісної у своєму житті можливості отримати прояви уваги та подарунки. Хочеться сподіватися, що зовсім скоро жінки зрозуміють, що кожна з них заслуговує на повагу, рівні можливості та доступ до ресурсів, на любов, турботу, добрі слова і підтримку щодня, постійно, а не лише один раз на рік.

Міжнародний день боротьби за права жінок і був започаткований для того, щоб у жінці нарешті почали бачити рівноправну та рівноцінну особистість. І хоча більшість чоловіків скажуть, що так вже є, і що ніхто не обмежує права жінок, насправді в Україні та багатьох інших країнах досі існує значний розрив в оплаті праці між чоловіками й жінками, а хатня праця та догляд за дітьми взагалі майже завжди входить в обов’язки саме жінки. Численні дослідження доводять, що “друга зміна” займає в жінок від 3 до 6 годин на добу, тоді як чоловіки приділяють хатнім обов’язкам від 30 хвилин до 2 годин. Щоб подолати цей значний розрив, варто частіше говорити про складнощі, з якими стикаються жінки протягом свого життя, про будування кар’єри, створення сім’ї та прагнення до особистої реалізації.

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Тож яка альтернатива привітанням про день весни, красу, чарівність, жіноче щастя та вічну молодість? Можна просто принести в офіс квіти, побажати доброго настрою та привітати жінок з їхніми досягненнями. Вітання з 8 березня не повинні бути чимось шаблонним і неприємним обом сторонам. Це може бути щире виявлення бажання підтримати жінок не тільки цього, а й кожного дня їхнього життя.

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Обираємо доречне вітання з 8 березня для близьких жінок

8 Березня — це не просто свято весни та краси, як часто його сприймають, а насамперед Міжнародний день боротьби за права жінок та гендерну рівність. Цей день нагадує про тривалу історію жіночого руху за рівні права та можливості.

Попри досягнутий прогрес, гендерний розрив залишається актуальною проблемою в багатьох сферах, зокрема в Україні. За даними Міністерства оборони України станом на вересень 2024 року, у Збройних Силах України служать 68 тисяч жінок, з яких 48 тисяч є військовослужбовицями, а 5 тисяч безпосередньо перебувають у зоні бойових дій. Це свідчить про значну роль жінок у захисті країни та їхню активну участь у сферах, які традиційно вважалися чоловічими.

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Однак, попри такі досягнення, жінки продовжують стикатися з викликами та нерівністю. Тому важливо, щоб наші привітання з 8 Березня відображали справжню сутність цього дня — підтримку боротьби за права жінок, визнання їхнього внеску в суспільство та прагнення до рівності.

Привітання для колежанок на роботі зі святом 8 березня

Чоловікам, які хочуть привітати своїх колежанок по роботі в Міжнародний жіночий день, слід забути про стереотипні подарунки на 8 березня. Хай весняне сонечко не затуманює вам очі, а бажання приємних сюрпризів не змушує скуповувати всі тюльпани та гіацинти в целофані з найближчих квіткових магазинів. Слід також відмовитися від компліментів штибу “окраса колективу” чи побажань “кохання та краси”, зосередившись на більш гендерно нейтральних та стриманих привітаннях.

Забудьте про чергові привітання зі святом весни, зосередьтесь на визнанні цінності своїх колежанок, їхнього внеску в спільну працю та професійних досягненнях. Найкращим подарунком для жінок буде ваше щире бажання забезпечити рівні права та кар’єрні можливості для всіх працівників та працівниць. Не зайвим буде також впевнитися, що в компанії впроваджена політика протидії сексизму та домаганням, створення дружнього робочого простору. Утім, все це — щоденна праця, про яку не варто згадувати всього лише раз на рік, такий внесок потребує регулярних спільних зусиль чоловіків і жінок на всіх щаблях влади.

Звісно, ви можете придбати для своїх колежанок подарункові сертифікати чи квіти, але, можливо, не всі будуть раді такому вияву уваги. Варто провести опитування чи поспілкуватися особисто з лідерами думок у колективі, щоб не втрапити в халепу й точно знати, чого від вас очікують колежанки на 8 березня 2024 року. Можливо, доречніше буде просто видати жінкам невеличку премію, або надати можливість обрати собі освітні курси чи взяти додатковий вихідний — така дрібничка може подарувати їм значно більше емоцій, ніж звичайний букет квітів.

Доречно буде організувати якусь вікторину про досягнення жінок за останні 120 років, або запропонувати формат, у якому б чоловіки змогли б більше дізнатися про гендерні стереотипи, які ще є в нашому суспільстві. Таким чином ви не тільки відзначите досягнення жінок і піднімете тему їхньої боротьби за свої права, а й долучите чоловіків до цієї боротьби та зможете розширити їхні знання про нерівність між жінками й чоловіками в сучасному світі.

Привітання у школі на день 8 березня: без квітів та цукерок

Жива виставка «100 років — 100 історій» від Музею жіночої історії у Харкові

Для привітань у школі замість традиційного поздоровлення краще провести тематичні виховні заходи або лекції за участі представників громадських організацій, які працюють у сфері гендерної рівності. Всі ці концерти про весну, красу та жіночність повинні залишитися в минулому. Освітні й тематичні програми про права жінок підвищать рівень освіченості учнів, тож перед ними відкриються шляхи до нових можливостей та реалізації своїх досягнень.

“Створіть уроки в формі вікторини про основні досягнення феміністичного руху, попросіть учнів підготувати доповіді про видатних жінок та їхні здобутки. Робити акценти необхідно на успіхах жінок у різних професійних галузях, зокрема українських жінок, які зараз є прикладом для молодого покоління. Слід також розповісти дітям про гендерну рівність, та чому так важливо відходити від стереотипних уявлень щодо ролі чоловіка та жінки у суспільстві. Адже саме ці шаблонні упередження є шкідливими”, – радить Анастасія Герасименко, комунікаційниця БО “Марш жінок”.

Причому, подарунки та сюрпризи наймолодшим дітям можна дарувати за правильні відповіді на запитання вікторини чи добре підготовані доповіді. Це варто робити незалежно від того, хто переміг — дівчинка чи хлопчик. Адже саме нав’язані змалечку стереотипи в майбутньому руйнують життя дітей, не дозволяючи їм іти за своїми мріями.

Дітям важливо усвідомити, що не існує встановлених гендерно обумовлених ролей, які призначені виключно для хлопців або дівчат. Сама ідея, що жінка повинна бути берегинею, а чоловік – захисником і головним постачальником сім’ї — це застарілі концепції, які не мають під собою жодного підґрунтя в сучасному суспільстві.

Дівчинка може сама обирати, чи хоче вона будувати кар’єру, чи створювати сім’ю, а можливо й суміщати роль матері та бізнес-вумен. Відмовлятися від особистих здобутків та саморозвитку на догоду оточенню/суспільству не просто шкідливо, це занижує роль жінок у суспільстві та сприяє збільшенню соціальної прірви між двома статями.

Ось ідеї для освітніх та культурних заходів у школі:

дізнатися про історію свята 8-го березня та провести вікторину серед учнів, батьків та вчителів;

говорити про таланти, особистісні досягнення та успіхи жінок в Україні та світі;

згадати про відомих науковиць, письменниць, спортсменок, запросити успішних сучасниць на зустріч з учнями/ученицями;

пояснювати хлопцям і дівчатам, що таке сексизм і гендерні стереотипи, навчати їх боротися з упередженнями щодо ролі дівчат і жінок у суспільстві.

Привітання для дружини/дівчини/доньки/сестри з днем 8 березня

Рішення про те, чи вітати з 8 березня маму, сестру чи дочку — особиста справа кожного. Адже кожна сім’я має свої традиції, які могли формуватися роками, а відзначення різних свят може мати для кожного своє унікальне значення. Саме тому важливо обговорити формат святкування разом і заздалегідь. Спитати маму або партнерку, чи варто вітати її з днем боротьби жінок за рівні права, чи зі святом весни — це нормальна справа. Культура обговорення своїх почуттів та побажань все більше нормалізується, витісняючи радянську традицію замовчування та сліпого слідування ритуалам.

“Зазвичай чуйний чоловік чи партнер розуміє, які погляди має близька йому жінка, і з огляду на це може ухвалювати власне рішення: як краще відзначити цей день. З власного досвіду кажу вам, що якщо дружина – феміністка, то чоловік, зазвичай, так само підтримує феміністичні ідеї й власне може запропонувати, скажімо, піти в цей день разом на мітинг за права жінок”, – говорить гендерна експертка Любов Лук’янцева.

Проте існує кілька універсальних корисних порад для чоловіків. Розподіляйте обов’язки вдома порівну, а не лише радуйте свою партнерку сніданком раз на рік, дбайте про романтичні стосунки кожного дня, аналізуйте наявні гендерні стереотипи та протидійте їм, надавайте підтримку жінкам у їхньому бажанні реалізуватися в різних сферах життя.

Підтримка та повага — це те, чому завжди буде рада кожна жінка.

Отже, якщо вам хочеться когось привітати з будь-яким святом, слід перш за все дізнатися їхню думку з цього приводу. Відзначати День боротьби за права жінок можна різними способами, але, якщо рідні та близькі дарували вам квіти щороку, можливо, вони захочуть зробити це й цього разу. А якщо така традиція вас більше не влаштовує, щиро подякуйте за подарунок, а потім скажіть, що наступного року вам хотілося б зробити святкування 8 березня дещо іншим. Але головне — потрібно вже нарешті розуміти суть цього свята, не називати його “днем краси та весни”, а обирати той спосіб святкування, який вам до душі.

Варіанти сучасних та прогресивних привітань для всіх жінок

Подрузі: Вітаю з 8 Березня!Цей день — не про квіти й компліменти, а про боротьбу за права та свободу вибору. Дякую, що ти поруч, що підтримуєш мене та допомагаєш разом робити цей світ справедливішим. Нехай у твоєму житті буде більше можливостей, часу для себе і менше тиску та критики від оточуючих. Твоє життя — це твоя справа!

Дружині: Кохана!Я захоплююся тобою не тільки сьогодні, а й щодня. Ти сильна, незалежна, творча й натхнення, живеш своє життя без очікувань і не намагаючись вписатися у чужі рамки. Хочу, щоб у тебе було більше часу для себе, для своїх інтересів і відпочинку. Дякую, що ділишся зі мною своїми ідеями, разом ми втілимо в життя все. Адже для кохання немає неможливого!

Мамі: Мамо, дякую тобі, що завжди показувала, як важливо мати власний голос, не підлаштовуватися під чужі очікування і бути собою. Бажаю тобі спокою та миру, можливостей робити те, що приносить радість, і людей, які цінують тебе не за твої досягнення, а за твою особистість.

Сестрі: Сестричко, з 8 Березня! Хай у твоєму житті буде все, що ти захочеш: кар’єра, подорожі, саморозвиток, відпочинок — і жодні рамки, які хтось захоче тобі нав’язати, тебе не зупинять. Будь собою, дій так, як тобі зручно, і знай, що ти гідна всього найкращого не тому, що “хороша”, а просто тому, що ти є.

Колезі: Вітаю тебе з 8 Березня! Цей день — не про шаблонні привітання, а про рівність та однакові можливості. Бажаю тобі комфортного робочого середовища без стереотипів, кар’єрного розвитку без упереджень і часу для відпочинку без відчуття провини. Бажаю більше поваги та гідної оцінки всіх твоїх заслуг!

Як відповісти на привітання з Міжнародним жіночим днем, якщо ви принципово не святкуєте?

Зрозуміло, що зараз усі ставляться до свята “весняного настрою, краси та жіночого щастя” по-різному. Навіть якщо його не спаплюжили всіма цими шаблонними вітаннями, бажання святкувати у важкі для країни часи може не виникнути.

Навіть найкрасивіші й найщиріші привітання з 8 березня можуть бути недоречними й викликати бажання одразу ж відправити привітальника куди подалі. Але, попри вашу особисту позицію, банальний етикет і правила ввічливості ніхто не скасовував. Можливо, в оточуючих вас чоловіків було цілком щире бажання зробити вам приємно, а його виконання могло постраждати через шаблонні уявлення та недостатню просвітленість саме в цій темі. Тому від різких коментарів з приводу вітання чи подарунка, навіть якщо він вам не дуже сподобався, краще утриматись.

Незалежно від того, чи вважаєте ви цю дату визначним, святковим днем, знецінювати знак уваги не є добрим тоном. Адже головним є власне намір когось зробити вам приємне, навіть якщо вам здається, що людина не має рації або підібрала не ті слова. Провести роз’яснювальну бесіду та натякнути, що привітання були не зовсім приємними, можна вже після того, як усі відзначили свято 8 березня.

Наприклад, чесно подякувати людині за увагу та сказати: “Нам було дуже приємно, що в цей важкий час вам було небайдуже і хотілося нас якось привітати зі святом. Але для нас цей день є звичайним робочим днем, тому наступного разу не варто так напружуватися. Однак, ми дуже вдячні за вашу увагу”. Або, якщо ваша позиція інша, можна наголосити: “Свято 8 березня — традиційна дата початку весни. Наступного разу буде дуже приємно, якщо ви скажете: вітаємо з 8 березня — з днем весни». Таким чином ви чітко дасте зрозуміти, що наступного року “так, можна вітати з днем весни” або “ні, ми не хочемо взагалі ніяких привітань”. Це зробить життя простішім для всіх, дозволить відкрити поле для маневру та позбавитися всіх незручностей.