Португальські правоцентристи заявили про перемогу із незначною перевагою на виборах, але у них небагато шансів сформувати уряд більшості. Лідер Демократичного альянсу Луїс Монтенегро сказав, звертаючись до своїх прихильників, що португальці проголосували за зміни, хоча перевага його партії була не надто переконливою. Дві найпопулярніші португальські партії набрали приблизно по 29% голосів. Лише ультраправа Chega може похвалитися однозначним успіхом на цих виборах. Через п'ять років після того, як вона увірвалася в португальську політику, партія, очолювана колишнім футбольним експертом Андре Вентурою, здобула 18% голосів вибрців і відповідно 48 місць у 230-місному національному парламенті – BBC

Associated Press, Reuters та інші провідні інформаційні агентства вилучили зі своїх сторінок фотографію принцеси Уельської Кетрін з дітьми, після того як виявили, що фото, ймовірно, було оброблене засобами фотошопу або із застосуванням ШІ. Це фото пресі надав чоловік Кетрін Вільям, принц Уельський. Кенсінгтонський палац відмовився надати коментар з цього приводу – SKY News

Український фільм «20 днів у Маріуполі», зафільмований у спочатку оточеному, а потім і захопленому росіянами портовому місті, визнали кращим документальним фільмом 2023 року на церемонії вручення премії «Оскар» у Лос-Анджелесі. Фільм режисера Мстислава Чернова, українського журналіста й документаліста, який задокументував вороже вторгнення на початку 2022 року, здобув широке визнання у світі після прем’єрного показу на минулорічному кінофестивалі «Санденс», а Пітер Бредшоу у своєму огляді в the Guardian назвав його «пекучим фільмом, [який] містить жахливі свідчення цього великого злочину». В інтерв'ю the Guardian Чернов описав фільм як «своєрідний колективний опір трагедії». Фільм із самого початку вважався основним претендентом на нагороду, оскільки він уже отримав нагороди як найкращий документальний фільм від Bafta та Гільдії режисерів Америки. Зрештою він переміг таких сильних суперників, як угандійський політичний документальний фільм «Бобі Вайн: народний президент» і фільм-дослідження про хворобу Альцгеймера «Вічний». Вийшовши на сцену для отримання нагороди, Чернов зазначив, що його приз став першим «Оскаром» в історії України. «Для мене це велика честь, але я, мабуть, буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що я б хотів, щоб мені ніколи не довелося знімати цей фільм… Я хотів би обміняти його на те, аби Росія ніколи не нападала б на Україну, ніколи не вторгалася б у наші міста. Я хотів би мати можливість обміняти його те, щоб росіяни не вбили 10 000 моїх співвітчизників-українців». Чернов сказав, що він також хотів би обміняти цю честь на те, щоб Росія «звільнила полонених», а також «цивільних українців, яких тримає зараз у своїх в’язницях… Але я не можу змінити історію. Я не можу змінити минуле», – підсумував він. «Але ми всі разом, ви – найталановитіших люди світу – можемо зробити так, щоб історія була виправлена, і правда восторжествувала, а люди у Маріуполі і всі ті, хто втратив життя, ніколи не були забуті… Тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію». Чернов завершив свою промову словами: «Слава Україні!» під гучні овації присутніх у залі – The Guardian

Схоже, що Росія здатна виробляти майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж США та Європа, разом узяті, що може дати Кремлю ключову перевагу напередодні запланованового росіянами чергового наступу проти України. Росія виробляє приблизно 250 000 артилерійських снарядів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік, за оцінками розвідок країн НАТО щодо російського оборонного виробництва, якими вони поділилися з CNN, а також джерел, добре обізнаних із спільними зусиллями Заходу озброїти Україну. Разом узяті США та Європа мають можливість виробляти не більше 1,2 мільйона снарядів на рік для відправки в Україну, сказав CNN високопоставлений співробітник однієї з європейських розвідок. Розвідники стверджують, що наразі росіяни застосовують на фронті в Україні близько 10 000 снарядів на день, у порівнянні з лише 2 000 на день, застосовуваних ЗСУ. Співвідношення це є ще загрозливішим на окремих ділянках 1000-кілометрового фронту, за словами представника європейської розвідки.

Україна та її союзники різко розкритикували заяву Папи Римського Франциска, в яких Понтифік запропонував Києву розпочати переговори з Москвою, використавши слова «білий прапор». 9 березня були оприлюднені уривки із нещодавнього інтерв’ю Франциска, в якому він сказав, що Україна, яка, на його думку, може зазнати поразки, повинна мати «сміливість» сісти з Росією за стіл для мирних переговорів, додавши, що, мовляв, не соромно підняти «білий прапор». Президент України Володимир Зеленський сказав спочатку в дописі в Telegram, а потім і у своєму вечірньому відеозверненні (не згадуючи прямо Папу), що «церква має бути серед людей. А не десь за 2500 кілометрів бути віртуальним посередником між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче вас знищити». Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережі відреагував на слова понтифіка більш прямо, сказавши: «Що стосується «білого прапора», ця стратегія Ватикану добре відома усім ще з першої половини 20 століття». Багато істориків критикували поведінку Ватикану під час Другої світової війни, наголошуючи, що Папа Пій XII зберігав мовчання під час Голокосту. Кулеба у своєму дописі у соцмережі написав: «Закликаю не повторювати помилок минулого й підтримати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне виживання – Радіо Свобода

Троє депутатів від правлячої російської партії «Едина Росия» виступили співавторами законопроекту, який дозволяє звільняти солдатів, які уклали контракт із Міноборони РФ, від покарання за певні злочини. За словами джерела, знайомого із законопроектом, яке говорило із журналістами «Верстки», закон має на меті «підвищити привабливість військової служби», показавши, що «за військові досягнення держава готова пробачити деяких злочинців... Настав час змінити моральні пріоритети, і дрібні злочинці можуть просити помилування у держави в обмін на прояви мужності», – сказало джерело. Він додав, що поява цього законопроекту напередодні виборів президента Росії не випадкова, зазначивши, що ця законодавча ініціатива покликана «створити позитивний емоційний фон» для солдатів. Юристка-правозахисниця Ірина Бірюкова розповіла «Верстці», що в законопроекті йдеться про умовно-дострокового звільнення, а не про помилування, указ проо яке має право підписувати лише президент – Meduza

У Москві студента засудили до 10 діб арешту за те, що він підписав свою мережу Wi-Fi загальновідомим проукраїнським гаслом. Студент МДУ назвав свою домашню мережу «Слава Україні!». Московський суд у четвер визнав його винним у розповсюдженні «символіки екстремістських організацій». З початку війни Росії проти України тисячі росіян отримали тюремні терміни або великі штрафи за критику вторгнення або висловлювання на підтримку України. Студента заарештували в середу вранці в Москві після того, як поліцейський повідомив відповідним органам назву його мережі – BBC