На заході “Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС” керівник Антикорупційної ініціативи ЄС Аллан Паг Крістенсен заявив, що Україна демонструє один з найкращих результатів у боротьбі з корупцією та рухається в одному темпі з іншими країнами-кандидатами на вступ до ЄС.



Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна бореться на війні і водночас демонструє один з найкращих результатів у боротьбі з корупцією. Ми бачимо прогрес у законодавчій сфері, розслідуванні НАБУ і САП корупції високого рівня, у призначенні суддів Антикорупційного суду, втіленні Антикорупційної програми. Нещодавно ми були свідками дуже значного прогресу згідно з індексом сприйняття корупції – Україна має один з найкращих результатів і рухається в темпі з іншими країнами-кандидатами”, – сказав керівник Ініціативи ЄС.

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Крістенсен також позитивно відзначив співпрацю з антикорупційними органами України, але підкреслив, що попереду багато роботи, і заявив про стурбованість через утиски представників ЗМІ.

“Але не можна применшувати дуже важливий прогрес, якого Україна досягла в останні місяці”, – наголосив Крістенсен.

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Він додав, що неможливо побороти корупцію лише впровадженням законів і покарань, потрібно більше зосереджуватися на її попередженні в усіх секторах та спілкуватися з пересічними українцями, щоб вони бачили, що боротьба з корупцією впливає на їхнє життя.

“Сьогодні рівень сприйняття корупції нижче, ніж будь-коли. Українці хочуть побудувати ще краще суспільство та позбутися корупційних практик із минулого. Живучи в Україні, ми відчуваємо цей новий наратив і зміну менталітету. Ми це бачимо в наших опитуваннях. Це факт”, – підсумував керівник Антикорупційної ініціативи.



Крім того, на цьому ж заході ціцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Європейська комісія 12-14 березня затвердить звіт про виконання Україною чотирьох додаткових критеріїв та прийме рішення, чи надавати на затвердження країнам-членам Євросоюзу переговорну рамку для вступу України до ЄС.