Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що росіяни можуть почати депортацію українців з окупованих територій, якщо ті не отримають до липня паспорти РФ.

У відомстві нагадали про указ Путіна від квітня 2023 року про те, що жителі тимчасово окупованих територій України, які відмовляться від російських паспортів, отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства. Такі особи мають право проживати на ТОТ лише до 1 липня 2024 року.

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«Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на ТОТ після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані. Нещодавня риторика заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва вказує на те, що людей можуть депортувати у віддалені райони Росії», – вважають аналітики.

Вони також посилаються на дані МВС РФ про те, що на ТОТ України проживає близько 2,8 млн осіб, які мають російські паспорти.