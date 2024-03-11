Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що росіяни можуть почати депортацію українців з окупованих територій, якщо ті не отримають до липня паспорти РФ.
У відомстві нагадали про указ Путіна від квітня 2023 року про те, що жителі тимчасово окупованих територій України, які відмовляться від російських паспортів, отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства. Такі особи мають право проживати на ТОТ лише до 1 липня 2024 року.
«Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на ТОТ після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані. Нещодавня риторика заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва вказує на те, що людей можуть депортувати у віддалені райони Росії», – вважають аналітики.
Вони також посилаються на дані МВС РФ про те, що на ТОТ України проживає близько 2,8 млн осіб, які мають російські паспорти.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PS5XNUKusV #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zWHHWNMdnu
У розвідці зауважили, що Росія надає доступ до послуг у цих регіонах, зокрема соціальних послуг і медицини, за умови отримання російських паспортів.
«Кремль проводить невпинну політику русифікації на ТОТ. Черговий указ про військові округи, виданий 26 лютого 2024 року, стверджує, що відтепер ТОТ стане частиною російського Південного військового округу. Кремль прагне зробити інтеграцію ТОТ до складу Російської Федерації незворотною», – вважають у відомстві.
Крім цього, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни погрожують українцям в окупації без паспорта РФ забороною на роботу і "міграційним обліком».
«Окупанти залякують мешканців ТОТ, які ще не отримали російське громадянство. Постійно нагадують, що з 1 липня «спрощений порядок» отримання російського аусвайса скасовується. Попереджають, що мешканці, які паспорта не отримають, мають оформити посвідку на проживання, пройти дактилоскопію та стати на міграційний облік», - зазначив Федоров.
Він додав, що росіяни вже вимагають від українців, які не мають громадянства РФ, оформити патент на роботу та забороняють працювати в бюджетних і комунальних установах, закладах освіти і навіть сфері пасажирських перевезень.
Також стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях окупанти завершують складання списків тих, хто нібито буде голосувати за місцем проживання.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
«Сама процедура збору заяв на голосування за місцем проживання є ширмою, яка дозволить “легалізувати” обхід будинків українців колаборантами у супроводі військових.Більшість заяв є фейковими від “мертвих душ” й необхідні аби накрутити явку та прокласти членам “виборчих комісій” маршрут який охоплює всі будинки», - зазначають активісти з ЦНС.
Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що українські удари по російських нафтопереробних заводах значно скоротили можливості Росії. Фахівці нагадали, що з першого березня РФ ввела заборону на експорт бензину, аби стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку в умовах підвищення попиту.
Коментарі (0)