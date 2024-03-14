Грошове забезпечення для військових нараховується за доволі складною й заплутаною системою. То на яку платню може розраховувати середньостатистичний військовослужбовець?

Зарплати військових ЗСУ: що отримають захисники цьогоріч

Якою буде зарплатня військових у 2024 році – основні цифри

Українські військові під час воєнного стану можуть отримувати доплати за виконання бойових завдань або перебування на передовій. У 2023 році були внесені зміни щодо категорій військових, які мають право отримувати різноманітні доплати за свою роботу. Ось основні зміни, які стосуються надбавок:

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Забезпечення для курсантів військових училищ буде становити 2 350 гривень, а солдати строкової служби отримуватимуть по 6 тисяч.

Зарплатня військовослужбовців, які перебувають на фронті, але не беруть участі у боях, складатиме 30 000 гривень.

Захисники, що працюють на лінії зіткнення з ворогом і виконують спеціальні бойові завдання, отримуватимуть ще по 50 тисяч.

Надбавку в розмірі 100 000 гривень отримають військовослужбовці, які працюють на першій лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях.

Також до останньої категорії відносяться захисники, які отримали поранення під час служби й наразі перебувають на лікуванні чи реабілітації, а також військовослужбовці, які потрапили в полон.

Що змінилося в 2024 році: які виплати забрали?

У порівняння з довоєнним періодом Кабмін збільшив фінансування оборонного відомства в 10 разів. У 2024 році на військовий сектор в цілому буде виділено рекордні 1 трильйон 164 млрд гривень. Переважна частина видатків – 883 млрд – спрямують на виплати військовим, підготовку кваліфікованих кадрів, медичне забезпечення та потреби ветеранів. Але головне те, що всі виплати залишаться на тому ж рівні, що й у 2023-му, жодних надбавок забирати не будуть.

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Водночас, оборонний бюджет було закладено у відповідних рамках, і там врахована середня кількість військових, які виконують бойові завдання. Тобто, забезпечення військових залежить від динаміки фронту та інтенсивності боїв. Збільшення кількості залучених захисників означає більшу кількість виплат, що може потребувати збільшення фінансування та змін у бюджеті. На жаль, ніхто не може спрогнозувати такі ситуації завчасно.

Наразі всі додаткові виплати військовим виплачуються пропорційно часу виконання ними бойових завдань. Тобто один день на "нулі" коштує трохи більше 3 тис. грн, і чим більше днів військовий перебував у районі ведення бойових дій, тим більшою буде остаточна сума виплати.

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Додаткові виплати військовим та надбавки: бойові 100 000 грн

Додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень отримують військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. При цьому вони мають перебувати безпосередньо в районах ведення бойових дій, на тимчасово окупованій РФ території України або на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора. Так, надбавки за особливості проходження служби отримують:

під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

при перебуванні в районах ведення воєнних (бойових) дій з виявлення повітряних цілей противника, у тому числі при здійсненні польотів у повітряному просторі над зонами, де ведуться воєнні (бойові) дії;

ті, хто здійснює вогневе ураження противника у складі підрозділу ракетних військ і артилерії чи протиповітряної оборони;

ті, хто безпосередньо перебувають на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

при керуванні кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

ті, хто є медичним персоналом у районах ведення воєнних (бойових) дій;

при виконанні робіт із розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів у місцях виконання завдань за призначенням згідно з бойовими розпорядженнями.

Цю виплату, подібно до премії, можуть повністю зняти за будь-яке серйозне порушення правил. За законом, військовий, що здійснив правопорушення, буде позбавлений додаткових виплат на місяць. Окрім зазначених вище правопорушень, цю надбавку можуть відібрати, якщо військовий намагався скоїти самогубство або навмисно заподіяв шкоду своєму здоров'ю.

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Скільки українські військові отримували раніше

Від чого залежить розмір грошового забезпечення?

На відміну від найманих працівників, які щомісяця отримують заробітну платню, військовослужбовці отримують грошове забезпечення, яке де-факто зарплатнею не вважається. Оскільки з військовими не укладається трудовий договір, на них не поширюється дія Кодексу законів про працю. Проте, права військовослужбовців регулюються законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Ці правила поширюються на всіх наших захисників: військових в ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ГУР, служб спецзв’язку та транспорту. Тобто, всіх, для кого захист держави є професійним обов’язком.

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Грошове забезпечення військовослужбовців залежить від:

посади;

військового звання;

інтенсивності, тривалості та умов військової служби;

кваліфікації.

Також у військових бувають надбавки, наприклад, за особливості проходження служби, режим секретності, науковий ступінь, вчене, почесне або спортивне звання.

Мінімальна зарплатня в ЗСУ



У 2024 році мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тис. грн. Ця сума включає мінімальну заробітну платню солдата-строковика (20 тис. грн) та мінімальну заробітну платню за військовим званням (13 тис. грн).

Від початку війни розмір грошового забезпечення строковиків і військових поза штатом залежав не лише від посадового окладу, він також включав додаткову виплату 30 тис. На початку лютого 2023 року цю винагороду зняли, тож зарплатня в ЗСУ складалася лише з посадового окладу.

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Це стало справжньою проблемою, адже поза штат часто виводять військових із пораненнями, які потребують тривалої реабілітації. Поранені військовослужбовці потребують значних коштів на лікування та відновлення, а зняття надбавки позбавило їх можливості пройти повний курс реабілітації.

Окремо варто виділити строковиків, якими час від часу укомплектовують підрозділи в зоні ведення бойових дій. Тобто, вони фактично виконують ті ж завдання, що й військові, які отримували додаткові виплати, але при цьому отримують лише свій посадовий оклад.

Ситуацію вдалося змінити лише в серпні 2023 року. Пів року знадобилося уряду, щоб зрозуміти, наскільки важлива ця надбавка для військових та повернути додаткові виплати. Водночас, через брак коштів у бюджеті довелося змінити суми: поранені бійці поза штатом отримали виплату в розмірі 20 100 грн на місяць, а строковики всього 6 000 грн.

Компенсація сім’ям загиблих військових

Кожна родина військового, який загинув, захищаючи Україну, має право на отримання компенсації - одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Це передбачено рішенням Кабінету міністрів у постанові № 168.

Під родиною маються на увазі особи, які проживають разом, мають загальні права та обов'язки. Пара може вважатися подружжям навіть у випадках, коли партнери живуть окремо з вагомих причин, таких як догляд за батьками, лікування, навчання або робота. Причому на цю допомогу від держави можуть розраховувати не лише члени сім’ї загиблого захисника, а й особи, які перебували на його утриманні, зокрема, батьки й діти.

Щоб отримати допомогу в розмірі 15 млн, родині мають видати свідоцтво про смерть військовослужбовця. Потім члени родини мають зібрати всі необхідні документи та звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Рішення про надання виплати розглядається спеціальною комісією Міноборони. На відмову чи схвалення заявки надається 30 днів, але фактично може пройти значно більше часу, поки документи надійдуть до розгляду. Деяким сім'ям доводиться очікувати декілька місяців, або навіть пів року. У разі схвальної відповіді документи має затвердити міністр оборони України. Відмову ж можна оскаржити в суді, але перед цим краще проконсультуватися з юристом.

Що буде з виплатами для поранених бійців?



Згідно з наказом Кабінету міністрів України, одноразова фінансова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується в таких випадках: у разі встановлення інвалідності через поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання військової служби; у разі встановлення інвалідності, що виникла через захворювання або нещасний випадок під час проходження військової служби. Зазначається, що в цих випадках сума одноразової фінансової допомоги залежить від групи інвалідності та становить від 70 до 400 прожиткових мінімумів.

Також одноразова фінансова допомога надається та виплачується в разі часткової втрати працездатності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення інвалідності. Величина виплат залежить від ступеня часткової втрати працездатності: 70-кратний розмір прожиткового мінімуму, якщо втрата працездатності сталася під час військової служби, проте не пізніше, ніж через три місяці після звільнення; 50-кратний розмір прожиткового мінімуму під час проходження строкової військової служби, проте не пізніше, ніж через три місяці після звільнення.

Нагадуємо, що прожитковий мінімум — це сума, встановлена законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У 2024 році ця сума зросте з 2 350 грн до 2 920 грн. Тому за участь у бойових діях і поранення / травму можна також отримати пристойні виплати на лікування та реабілітацію.