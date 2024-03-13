Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Києві 13 березня заявив, що Україна стоятиме пліч-о-пліч із Молдовою, аби не допустити втручання РФ у її внутрішні справи.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву Кулеби на спільній пресконференції з Попшоєм.

"Ми повністю підтримуємо цілісність Молдови, засуджуємо будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови", - зазначив український топ-дипломат.

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За його словами, всі спроби Кремля вести політичні ігрища у Придністров’ї та Гагаузії приречені на провал, втім вони "забирають багато енергії і створюють додаткові ризики".

"Тут ми будемо міцно стояти пліч-о-пліч, щоб не допустити цього зовнішнього втручання Росії у внутрішні справи [країн]", - запевнив очільник МЗС України.

Безпекова ситуація в регіоні, зокрема, спільні кроки з партнерами до відновлення миру і безпеки була серед тем сьогоднішніх перемовин Кулеби і Попшоя.

"Я хочу публічно запевнити свого колегу і всіх громадян Молдови, що Україна й надалі міцно захищатиме не лише свою свободу і незалежність, а й мир та спокій Молдови. Україна зацікавлена в сильній демократичній проєвропейській Молдові, і так само Молдова зацікавлена в такій самій Україні. Разом ми можемо один одному допомогти", - резюмував український міністр.

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Очільник МЗС Молдови, своєю чергою, висловив вдячність українцям за мир і стабільність у Молдові й запевнив у подальшій підтримці України.

"Я дуже вдячний громадянам України від усього населення Молдови за той мир і стабільність, який ми маємо в Молдові. Ми й надалі надаватимемо всю можливу допомогу, незважаючи на наші скромні ресурси", - запевнив Попшой.

Нагадаємо, наприкінці лютого влада невизнаного Придністров'я попросила в РФ "захисту від Молдови".