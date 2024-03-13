Сьогодні Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що прокурор просив для нардепа тримання під вартою, без альтернативи застави.

Шуфрич заявив, що вже шість місяців перебуває під вартою, та разом з адвокатами просив скасувати це рішення.

“Я не розумію, як за об'єктивну критику влади можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважаю, що моє переслідування є замовним", — сказав нардеп.

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Він додав, що в його діях немає складу інкримінованих йому злочинів.

Нагадаємо, в лютому ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності нардепа Нестора Шуфрича, який вже підозрюється у держзраді. Йому повідомили про підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму. 

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