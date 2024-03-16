Ми зібрали для вас штрихи до історичного портрету Романа Шухевича, щоб нагадати про одну з найвидатніших постатей українського національного визвольного руху ХХ століття.

З інтелігентної родини, за фахом інженер

Народився майбутній легендарний Головний командир УПА 30 червня 1907 року в родині українських духівників. Дитинство його минуло у великій квартирі в центрі Львова, в будинку на вулиці святого Войцеха (зараз вулиця Довбуша).

Хлопець, якого виховували в дусі українства, добре вчився. Багато його родичів мали успішну цивільну кар’єру, зокрема, його дід був суддею.

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Будинок на вул. Довбуша у Львові. Тут народився і провів дитинство майбутній генерал. Фото: “Наш Формат” (nashformat.ua)

У підлітковому віці Роман пережив період Визвольних змагань, поразку української держави, потім став на шлях боротьби за відновлення української державності. Активний учасник «Пласту», пізніше інженер за фахом, Роман Шухевич був членом УВО (Української військової організації), був активним діячем ОУН, а з 1943 до 1950 року – головнокомандувачем Української повстанської армії.

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Шухевич “Пластун” Фото: ЦДВР

Як згадує його донька Марія, вчитися на дорожньо-мостового інженера Шухевич пішов саме для того, щоб отримати знання, необхідні для свого «основного виду діяльності» – підпільної боротьби з польською владою, яка тоді активно проводила політику «пацифікації» українців.

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Бізнесмен, артист, сім’янин

Іншою паралеллю життя майбутнього генерал-хорунжого була його власна родина. У 1930 році він одружився з Наталею Березинською, яка подарує йому двох дітей: доньку Марію і сина Юрія. Протягом 30-х років Роман зі своїм братом відомі всьому Львову як чудовий дует Львівської опери. Він акомпанував своєму братові-тенору Юрію. У концертному репертуарі Романа були фортепіанні твори Шопена та Гріга.

У 1934 році Шухевич потрапляє під хвилю арештів після гучного вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького, одного з лідерів терору проти українців. Після звільнення Шухевич стає успішним бізнесменом. Його рекламна фірма «ФАМА» - забиває своїми рекламними листівками та постерами увесь міжвоєнний Львів.

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Фото “Історичної Правди” (istpravda.com.ua)

Командир, лідер, візіонер

З початком Другої світової війни Шухевич за підтримки німців створює підрозділи «Роланд» і «Нахтігаль», з якими вступає до Львова влітку 1941 року і допомагає Степану Бандері та Ярославу Стецьку оголосити незалежність української держави. Німецьких окупантів це не влаштовувало – вони ув’язнюють лідерів українського визвольного руху, а батальйони розформовують.

Шухевичу вдається втекти, і відтоді все його життя проходитиме у підпіллі. Роками він буде дурити Гестапо та НКВД, створить з українців Українську повстанську армію, яка стане не просто військовою потугою, а справжньою «підпільною державою».

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Шухевич під час Другої світової війни Фото: Копія з архіву «Прологу», Нью-Йорк.

І ця «держава» зможе пережити смерть керівника, і проіснувати понад 10 років – остання сутичка ОУНівців з оперативниками групи Тернопільського УКГБ зафіксована 14 квітня 1960 року, а останній повстанець дав бій кадебістам у 1967-му.

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Чи найкраще визначення тому, ким був Роман Шухевич дала історикиня Олеся Ісаюк: [Україна] Втратила передусім керівника дуже високого класу. Настільки високого, що поєднував у собі одразу кілька іпостасей керівника як соціальної ролі – командир, адміністратор, лідер, візіонер і багато інших.

Таким ми його і маємо запам’ятати. Роман Шухевич – людина з видатними здібностями, справжній супергерой свого часу, що встигав навіть виправляти стилістичні помилки у текстах листівок, відозв, звернень. Він віддав своє життя служінню Україні та поклав його у нерівній боротьбі. Завдяки таким, як командувач УПА, ми живемо в незалежній країні.

І так, у нас набагато більше шансів мати по справжньому незалежну державу, бо у черговій війні з Росією ми переможемо. Іншого вибору в нас немає.