Президент Франції Еммануель Макрон розпочав перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні. Очікується, що за дві години до них доєднається прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це повідомляє Укрінформ.

Лідери проведуть зустріч у межах "Веймарського трикутника" - неформального об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, яке виникло в 1991 році.

За даними федерального уряду, головною темою обговорення є підтримка України.

"Позиція канцлера щодо відправки сухопутних військ в Україну не змінилась", - зазначив речник німецького відомства Штеффен Гебештрайт.

Advertisement

Він запевнив, що у Парижа і Берліна наразі хороші відносини, і це нормально, коли між партнерами є певні розбіжності у поглядах.

"Йдеться про те, як ми найкраще можемо підтримати Україну", - сказав речник. За його словами, в наданні допомоги німецький уряд виходить з того, що вона має бути тісно узгоджена, насамперед зі США, та бути такою, яка не зробить країни НАТО стороною у війні.

Сьогоднішня зустріч відбувається на тлі загострення у відносинах між Парижем і Берліном, що відбулося після неформального саміту близько 30 лідерів в Парижі 26 лютого. За підсумками парижського обговорення французький заявив, що не виключає можливості відправки західних до України, що його німецький колега категорично відкинув.

Advertisement

Нагадаємо, напередодні тристоронньої зустрічі у Берліні президент Зеленський обговорив з Шольцем пріоритетні потреби ЗСУ в бронетехніці, артилерії та ППО.