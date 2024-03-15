Сьогодні об 11:01 в Одесі та Одеській області оголосили повітряну тривогу. За декілька хвилин у місті пролунали перші вибухи.

Водночас Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. За підрахунками місцевих ЗМІ, у місті пролунали щонайменше три вибухи.

Advertisement

За інформацією ДСНС, внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та почали гасити вогонь, розбирати завали та шукати постраждалих.

Під час проведення робіт російська армія повторно завдала ракетного удару. На жаль, внаслідок другого удару загинув рятувальник.