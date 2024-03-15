Сьогодні об 11:01 в Одесі та Одеській області оголосили повітряну тривогу. За декілька хвилин у місті пролунали перші вибухи.
Водночас Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. За підрахунками місцевих ЗМІ, у місті пролунали щонайменше три вибухи.
За інформацією ДСНС, внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.
Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та почали гасити вогонь, розбирати завали та шукати постраждалих.
Під час проведення робіт російська армія повторно завдала ракетного удару. На жаль, внаслідок другого удару загинув рятувальник.
За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.
У ДСНС зазначили, що ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.
Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.
На місці працюють 50 рятувальників і 8 одиниць техніки ДСНС.
ОНОВЛЕНО 13:58 Внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі 8 загиблих та понад 20 поранених, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними прокуратури, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.
Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються.
ОНОВЛЕНО 14:10 Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Одесу збільшилась до 14 осіб, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Серед загиблих є місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 осіб, зокрема 7 співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається необхідна допомога.
Кіпер повідомив, що завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба.
ОНОВЛЕНО 15:24 Ворог вдарив по Одесі балістичними ракетами Іскандер-М, випустивши їх з тимчасово окупованого Криму, повідомили у Силах оборони півдня України.
У повідомленні зазначається, що внаслідок ракетної атаки в Одесі зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів.
ОНОВЛЕНО 16:19 Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Одесу збільшилась до 16 осіб. Ще 55 людей з пораненнями у лікарні, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Кіпер додав, що вже більше 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому.
У ДСНС зазначили, що внаслідок ракетного удару постраждали 8 рятувальників.
ОНОВЛЕНО 16:30: Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала російський удар по Одесі у соцмережі X.
"Війна Росії проти України не має меж. Україна потребує термінової допомоги, щоб захистити себе та захистити мир у Європі, - зазначила Санду.
Today in Odesa: first a Russian missile shatters homes. Then, as emergency crews rush in, a second missile hits.— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 15, 2024
Russia’s war on Ukraine knows no bounds. Ukraine needs urgent help to defend itself and to defend peace in Europe.
My heart goes out to Odesa.
ОНОВЛЕНО 16:50 Внаслідок ракетного удару по Одесі загинули колишні працівники ГУНП та міськради
Мер Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та депутат міськради Андрій Вагапов повідомляють, що серед загиблих:
- колишній заступник ГУНП, командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостищев
- колишній заступник міського голови (мобілізувався у листопаді 2023 року) Сергій Тетюхін
- заступник начальника ГУНП, начальник управління превентивної діяльності в Одеській області Дмитро Авраменко.
ОНОВЛЕНО 17:00 Внаслідок ранкового удару по Одесі 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігорь Клименко.
"На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого…", - зазначив Клименко.
ОНОВЛЕНО 17:18 Ракетну атаку на Одесу прокоментувала перша леді України Олена Зеленська.
«Наші думки сьогодні з Одесою. З усіма близькими загиблих і поранених унаслідок теракту РФ. На жаль, їх десятки. Також є загиблі, серед них — рятувальник. Схиляємо голови перед тими, хто виконував свій обовʼязок. На таких сміливих і сильних людях тримається Україна», — заявила вона у соцмережі X.
Наші думки сьогодні з Одесою. З усіма близькими загиблих і поранених унаслідок теракту РФ. На жаль, їх десятки. Також є загиблі, серед них – рятувальник. Схиляємо голови перед тими, хто виконував свій обовʼязок. На таких сміливих і сильних людях тримається Україна. pic.twitter.com/MTQXhpmwib— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) March 15, 2024
ОНОВЛЕНО 17:45 В Одесі кількість загиблих через ракетний удар РФ зросла до 19, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
За даними генпрокурора, серед жертв і постраждалих – місцеві жителі, медики та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як нагадав Костін, російські війська завдали повторного удару, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого влучання.
Він наголосив, що правоохоронці спільно з прокурорами фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочате кримінальне провадження.
ОНОВЛЕНО 18:01 Російський ракетний обстріл Одеси прокоментувала посол США в Україні Бріджит Брінк.
«Сьогодні Росія знову обстріляла Одесу, вбивши невинних цивільних осіб та поціливши в рятувальників. Цей жорстокий обстріл підкреслює, що Росія не зупинить свою зухвалу агресію в Європі. Ми маємо допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна гаяти жодної миті», — зазначила Брінк.
Сьогодні Росія знову обстріляла Одесу, вбивши невинних цивільних осіб та поціливши в рятувальників.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 15, 2024
Цей жорстокий обстріл підкреслює, що Росія не зупинить свою зухвалу агресію в Європі.
Ми маємо допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна гаяти жодної миті. pic.twitter.com/w0gTy1CQX0
ОНОВЛЕНО 18:10 У результаті ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання, - повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Кіпер зазначив, що в місті без електропостачання наразі 535 абонентів, без газопостачання - 800. Аварійні служби працюють.
ОНОВЛЕНО 18:30 У ДСНС показали фото з ліквідації наслідків ворожого удару по Одесі
"Роботи тривають. На місці події працюють також психологи ДСНС та Нацполіції, які надають психологічну допомогу людям", - йдеться у повідомленні.
ОНОВЛЕНО 18:50 Сили оборони зроблять усе, щоб "російські вбивці" відчули справедливу реакцію на ракетний удар по Одесі - сказав Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару – дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих – фельдшери «екстренки», рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним та близьким. Десятки поранених. Продовжується пошук людей під завалами. Залучені всі необхідні служби", - сказав Зеленський.
Глава держави подякував кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Зокрема, всім поліцейським, рятувальникам, медикам, волонтерам та комунальним службам.
"Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші Сили оборони обовʼязково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію", - додав Президент.
ОНОВЛЕНО 19:20 Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб, — ДСНС
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