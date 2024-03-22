Масштабна російська атака, що тривала всю ніч і в ході якої ворог використав щонайменше 60 БпЛА і 90 ракет, була націлена одразу на кілька українських областей: Харківську, Дніпропетровську (зокрема, на Криворізький район), Полтавську, Запорізьку, Хмельницьку, Одеську, Львівську та Івано-Франківську. Повідомляється про значну кількість загиблих чи поранених. Дніпровська ГЕС зазнала двох прямих ракетних влучань, внаслідок яких там розпочалася пожежа. Представники влади заявили, що станція у критичному стані, і перспективи повернення її в експлуатацію поки що невідомі. Рух через дамбу ГЕС призупинено. На Харків, друге за величиною місто України, росіяни спрямували 15 балістичних ракет. У місті наразі повністю відключена електрика, порушено водопостачання й не працює міський транспорт. На Запорізькій атомній електростанції знеструмлена одна з ліній. Повідомляється про перебої в електропостачанні Одеси та кількох інших населених пунктів. Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що ця російська атака була спрямована саме на український енергетичний сектор і стала однією з найбільших з початку війни. А керівник компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив: «Пошкоджені десятки енергоб’єктів. Це у глобальному масштабі».

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Минулої ночі масштабну атаку на Київ росіяни розпочали всього лише через кілька годин після завершення візиту до міста радника з національної безпеки США Джейка Саллівана. Поки тривала ця атака, понад 25 000 киян переховувалися на станціях міського метро. На відео та фото, які кияни поширили у соцмережах, видно натовпи людей, які скупчилися під землею. Ці світлини нагадують ситуацію перших днів війни. Українські речники заявили, що Росія запустила по Києву та області дві балістичні та 29 крилатих ракет – усі вони, за їхніми словами, були збиті. Подальше дослідження місць влучань допоможе встановити, які саме типи ракет застосували цієї ночі росіяни, але у заяві ВПС припускається, що сьогоднішні балістичні ракети, можливо, були північнокорейського виробництва. Українська влада повідомила, що близько десятка людей отримали поранення внаслідок падіння уламків, повідомлень про загиблих не надходило – CNN

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Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що європейські лідери погодили єдину заяву щодо ситуації на Близькому Сході. «ЄС закликає до негайної гуманітарної паузи, за якої може послідувати повне припинення вогню. Безперешкодний і безпечний доступ до Гази має важливе значення для надання цивільному населенню допомоги, життєво необхідної йому в теперішній катастрофічній ситуації в Газі», – наголосив він. У тексті, узгодженому 27 лідерами держав і урядів ЄС, вони засуджують ХАМАС «найрішучішим чином за його жорстокі та невибіркові терористичні атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, визнаючи право Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного права й міжнародного гуманітарного права й закликаючи до негайного звільнення всіх заручників без будь-яких попередніх умов», – The Guardian

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Уряд Італії виділив 500 тис. євро на ремонт Спасо-Преображенського собору в Одесі, який зазнав значних пошкоджень внаслідок влучання російської ракети влітку 2023 року. В Одеській міській раді повідомили, що Італія оголосила про цю допомогу ще в жовтні 2023 року, і вже в грудні визначила суму коштів, необхідних на відновлення собору. Проте лише нещодавно ці кошти перерахували ЮНЕСКО

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Міністерство юстиції США у четвер подало позов до суду на Apple, заявивши, що її екосистема iPhone є монополією, яка сама визначає свою «астрономічну вартість» за рахунок споживачів, розробників і конкуруючих виробників смартфонів. Вашингтон не виключає поділу однієї з найбільших компаній у світі, а чиновник Міністерства юстиції заявив під час брифінгу, що плануються структурні зміни в Apple, якщо держава виграє в суді. У позові американського Мінюсту стверджується, що антиконкурентна практика Apple виходить за межі продажів iPhone і Apple Watch, посилаючись на їхню рекламу, браузер, FaceTime і пропозиції новин Apple. Як зазначається у позові, поданому Міністерством юстиції та 16 генеральними прокурорами до федерального суду Нью-Джерсі, «кожен крок у практиці Apple створював і поглиблював рів навколо її монополії на смартфони». Вартість акції Apple впала більш ніж на 4% під час торгів у четвер. Поділ Apple на дві або навіть кілька компаній у разі визнання позову став би одним із небагатьох поділів відповідно до закону Шермана. Міністерство юстиції розглядало можливість застосування цього закону в інших антимонопольних справах, але не робило цього після поділу Bell System у 1982 році. Міністерство юстиції заявило у своєму релізі, що аби спонукати споживачів купували саме iPhone, Apple вдається до блокування кросплатформних додатків для обміну повідомленнями, навмисно обмежує сумісність сторонніх гаманців і смарт-годинників, а також сприяє збоям програм і хмарних стрімінгових сервісів, що не належать до App Store – CNBC