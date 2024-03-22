Російська федеральна служба фінансового мониторінгу додала до переліку "терористів та екстремістів" неіснуючий "міжнародний громадський рух ЛГБТ".

Про це повідомляє телеканал "Настоящее время".

Верховний суд РФ заявив, що у діяльності "руху" виявлено "різні ознаки та прояви екстремістської спрямованості, зокрема розпалювання соціальної та релігійної ворожнечі" та визнав "рух ЛГБТ" екстремістською організацією.

Незважаючи на те, що "міжнародного громадського руху ЛГБТ" у Росії не існує, відразу після рішення Верховного суду почалися рейди в гей-клубах, потім людей почали штрафувати за демонстрацію "екстремістської символіки" через зображення веселки.

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За участь у "екстремістській організації" можна отримати 6-10 років позбавлення волі. Правозахисники попередили, що визнання неіснуючого руху "екстремістським" може "привести до криміналізації правозахисної та активістської діяльності та ризику переслідування для правозахисників, активістів, журналістів і ЛГБТ-персон, що просто відкрито висловлюють свої погляди". 

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