Фонд державного майна продає заарештовані квартири російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо загальною вартістю понад 10 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна.

«17 квітня відбудуться онлайн-аукціони з приватизації нерухомості російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо. Торги відбудуться у системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на торги виставлена 4-кімнатна квартира площею 175,5 кв. м в Одесі. Нерухомість розташована на 3-му поверсі 8-поверхового будинку із закритою територією у Приморському районі. Нерухомість колись належала Шелкову. Стартова ціна - 7,52 млн грн.

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Також продається квартира загальною площею 128,5 кв.м на 8-му поверсі 18-поверхового будинку із закритою територією неподалік пляжу «Аркадія» в Одесі. Квартира була власністю Сальдо. Стартова ціна — 3,74 млн грн.

У ФДМУ зауважують, що покупець нерухомості зобов’язаний буде сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги.

Раніше ми писали, що 8 листопада Одеський суд виніс вирок очільнику російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимиру Сальдо. Його визнано винним у державній зраді.