Росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, ще більше зміцнюючи зв’язки між двома авторитарними режимами та завдаючи нового удару міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяна. Як видно із супутникових знімків, які надав Financial Times Королівський інститут об’єднаних служб (британський аналітичний центр), принаймні п’ять північнокорейських танкерів прибули цього місяця для завантаження нафтопродуктами до порту Восточний на Далекому Сході Росії. Поставки, перша із яких відбулася ще 7 березня, стали першим задокументованим випадком прямого постачання морським шляхом із Росії до КНДР після того, як 2017 року (у відповідь на випробування Пхеньяном ядерної зброї) Рада Безпеки ООН за схвалення Москви запровадила суворе ембарго на постачання нафти до КНДР. «Ці поставки нафти являють собою відверту пряму атаку проти режиму санкцій, який наразі перебуває на межі краху», – сказав Х’ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка відстежує дію санкцій проти Північної Кореї. Морські судна під прапором Північної Кореї, що класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, швартувалися до одного з причалів російської нафтової компанії в порту Східний, де їх, вочевидь, завантажували нафтопродуктами. Супутникові знімки доводять, що два танкери потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чонджін, де були розвантажені. «Судна, які ми бачили біля російських терміналів, є одними з найбільших суден флоту Північної Кореї, і вони постійно заходять до порту, а потім виходять з нього», – сказав Джозеф Бірн, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб. «Деякі з цих суден внесені до санкційного списку ООН, тобто їм забороняється навіть заходити в іноземні порти, не кажучи вже про транспортування нафти», – FT

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Секретаря Ради безпеки і оборони України Олексія Данілова звільненили з посади, замість нього посаду секретаря РНБО обійняв Олександр Литвиненко, який до цього був очільником Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази були опубліковані на сайті офісу президента у вівторок. Жодної інформації щодо причин заміни секретаря Ради безпеки на сайті надано не було. Данілов обійняв цю посаду у жовтні 2019 року, через кілька місяців після того як Зеленський став президентом. Рада національної безпеки і оборони України виконує координуючу роль з питань національної безпеки і оборони й очолюється самим президентом. До ради входить найвище політичне керівництво країни, зокрема очільники служб безпеки та оборони України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Зеленський неодноразово змінював керівників сфери безпеки та оборони. Заміна головнокомандувача Збройних сил України в лютому стала передвістям ширших «чисток» серед вищого військового керівництва. Як повідомляється на сайті офісу президента, новим керівником зовнішньої розвідки України буде призначено Олега Іващенка.

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Білоруський авторитарний правитель Олександр Лукашенко заявив, що озброєні бойовики, які минулого тижня здійснили теракт у підмосковному «Крокус сіті Холі», намагалися втекти до Білорусі, але не змогли потрапити туди через додаткові заходи безпеки. Цю заяву Лукашенка процитувало державне інформаційне агентство БелТА, повідомивши, що посилені заходи безпеки були запроваджені на кордоні Білорусі з Росією після того, як стало відомо, що зловмисники в'їхали на територію Брянської області Росії, яка межує з Білоруссю та Україною. Коли з'ясувалося, що терористи втікають у південно-західному напрямку, тобто ймовірно перетинають Брянську область, Білорусь негайно встановила на кордоні додаткові блокпости. «Тому вони не змогли потрапити до Білорусі. Вони зрозуміли, що їм це невдасться, тому повернули у напрямку українсько-російського кордону», – сказав багаторічний правитель союзниці Росії, колишньої радянської республіки. «Ми з [президентом Росії Володимиром] Путіним добу не спали», – додав він – «Була постійна взаємодія». Але сам Путін заявив, що терористи начебто одразу хотіли втекти до України і їх там вже чекали. Україна та США відкинули ці звинувачення, заявивши, що Україна не має жодного відношення до терористичної атаки на «Крокус Сіті Хол» 22 березня, під час якої загинули щонайменше 139 людей – Радіо «Свобода»

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За словами представників місцевої влади, щонайменше 12 палестинців потонули і ще шістьох натовп затоптав насмерть, коли люди намагалися схопити коробки із гуманітарною допомогою, яку американці скидали з літаків біля північного узбережжя Гази. Пентагон підтвердив, що парашути на трьох із 18 коробок із продуктами, скинутих у понеділок, не відкрилися, через це коробки впали у море недалеко від узбережжя Гази. Однак офіційні представники США не підтвердили, що під час спроби дістати допомогу з води загинули майже два десятки мешканців Гази. На відео, зробленому під час цього інциденту, видно, як натовп біжить до місця скидання коробок із гумдопомогою, а коробки опускаються на парашутах на пляж у Бейт-Лахії на півночі Гази, причому деякі коробки падають на берег, а деякі – у море. Далі на відео показано, як люди роблять штучне дихання кільком жертвам інциденту, відчайдушно намагаючись їх реанімувати, але ті вже не реагують. Чутно, як хтось говорить: «Все, кінець», – The Independent

Кілька повідомлень у соціальних мережах про те, що руйнування великого мосту на східному узбережжі США свідчить про розширення «сірої зони» так званої гібридної війни, яку Росія розв’язала проти США, були здебільшого спростовані. Частина мосту імені Френсіса Скотта-Кі в Балтіморі обвалилася рано вранці у вівторок після того, як контейнеровоз Dali довжиною майже 1000 футів врізався в нього, скинувивши чимало людей у воду. Представники влади назвали це «інцидентом зі значною кількістю жертв, кінцеві наслідки якого поки що не встановлені». Речники Балтиморського відділу ФБР заявили, що «наразі немає конкретної й достовірної інформації, яка свідчила би про будь-яку причетність до інциденту терористів» і що розслідування триває, повідомляє New York Times

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.