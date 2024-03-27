Українські партизани не припиняють стеження за росіянами в тимчасово захопленому Маріуполі. Вони вже зібрали базу інформації про підрозділи росіян, розміщених у місті.
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Активісти спільно з "Маріуполь Опір" створили цілу базу з інформацією про кожний підрозділ, кожний військовий транспортний засіб на території окупованого Маріуполя.
"Все, що необхідно, ми передали Силам оборони України. Чекайте на новини найближчим часом", - зазначається в повідомленні.
Раніше ми писали, що армія Рамзана Кадирова “Ахмат-Схід” краде мідь з української шахти, що неподалік Авдіївки в Донецькій області.
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