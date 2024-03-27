До 2030 року Південна Корея планує вивести на навколоземну орбіту близько 60 малих і мікророзмірних розвідувальних супутників для зміцнення власних можливостей моніторингу загроз із боку КНДР.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yonhap.

Починаючи з 2025-го року і впродовж наступних п’яти років корейські військові планують запустити від 10 до 20 малих розвідувальних супутників і приблизно 40 мікросупутників на доповнення до п’яти розвідувальних космічних апаратів середнього розміру, програма виведення яких на навколоземну орбіту реалізується зараз.

Advertisement

У грудні минулого року Південна Корея за допомогою Сполучених Штатів запустила свій перший військовий супутник-шпигун середнього розміру. До цієї категорії відносяться космічні апарати вагою від 800 до 1000 кілограмів.

Однак уряд країни вважає, що п’яти супутників середнього розміру недостатньо для належного моніторингу КНДР, і наполягає на придбанні малих та мікросупутників.

Держагентство з закупівель озброєнь Південної Кореї минулого року вже оголосило про плани розробки розвідувальних мікросупутників та формування до 2030 року на навколоземній орбіті сузір’я космічних апаратів, за допомогою яких можна буде контролювати Корейський півострів кожні 30 хвилин або й частіше.

Advertisement

Запускати малі супутники масою менше 500 кг і мікросупутники до 100 кг Південна Корея планує власною твердопаливною космічною ракетою-носієм.

Запуск малогабаритних супутників запланований на 2026-2028 роки, а мікросупутників – із 2028-го по 2030 рік.

Одним із важливих для керівництва Південної Кореї аргументів на користь рішення про розгортання додаткових супутників-розвідників став прогрес у розробці власної ракети-носія на твердому паливі, третій випробувальний політ якої був успішно здійснений у грудні минулого року.