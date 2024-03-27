Під час спільної пресконференції з главою латвійської дипломатії Крішʼянісом Каріньшем глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава подвоїть фінансовий внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє Wnp.pl.

Сікорський додав, що якби всі країни робили те, що роблять Польща і Латвія, то Україна була б у набагато кращій ситуації.

Також очільник МЗС Польщі зауважив, що американський пакет допомоги зараз “вкрай необхідний Україні”.

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Коментуючи нещодавній інцидент із російською ракетою в повітряному просторі Польщі, міністр зазначив, що це не перше така ситуація. Він звернув увагу, що минулого року російська ракета впала під Бидгощем, приблизно за 10 км від місця, де він проживає.

"Ми відчуваємо на собі лише невелику частину того, що переживає зараз Україна. Мені здається, що деякі ЗМІ на Заході недостатньо шоковані цією безпрецедентною хвилею повітряного тероризму проти України", - додав він.

Сікорський наголосив, що Польща залишає за собою право захищати власну територію, яка також є територією НАТО.

Раніше ми писали, що майже 10% поляків готові відправити свою армію на допомогу Україні.

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Крім того, заступник очільника МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО аналізуються різні концепції реагування на порушення ракетами РФ повітряного простору країн-членів Альянсу.

Також ми писали, що у Польщі створять базу військових вертольотів неподалік кордону з Україною. 

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