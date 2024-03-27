Тоді уламки збитих ракет впали в трьох районах міста, пошкодивши два приватних житла та будівлю навчального закладу в самому центі столиці. Внаслідок атаки постраждали 10 людей, 2 були госпіталізовані.

Наднова зброя РФ

Розробка гіперзвукової ракети "Циркон" розпочалась у 2011 році. На озброєння РФ її прийняли в січні 2023 року, хоча деякі джерела стверджують, що ракета й досі не прийнята на озброєння.

Розробником ракети є російська військово-промислова корпорація «НПО Машинобудування». Це те саме підприємство, що колись розробило протикорабельну ракету «Онікс», якою росіяни також обстрілюють Україну.

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Найновішу гіперзвукову ракету "Циркон" розробляли й виготовляли в надсекретних умовах, і протягом багатьох років російські пропагандистські ЗМІ лякали світ цією надсучасною зброєю, часто завищуючи її реальні характеристики. "Циркон" позиціонувався як надточна та невразлива зброя, але атака на Київ 25 березня 2024 року ставить ці твердження під сумнів.

Виникає запитання: чому ці дорогі ракети, яких РФ не має багато, використали для знищення трьох звичайних будівель? Зазвичай зброя такого рівня використовується для знищення пріоритетних військових об'єктів, комплексів ППО або критичної інфраструктури, руйнування якої могло би вплинути на все місто?

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Уламки ракет влучили в суто цивільні будівлі й помешкання, тож або система наведення ракет не є настільки ідеальною, як розповідала російська пропаганда, або ж цю ракету можливо збити, що також суперечить заявам з боку російських ЗМІ.

Атака на Київ 25 березня дає підстави для сумнівів, чи дійсно "Циркон" є тією "диво-зброєю", про яку так багато говорили.

Власне, ці сумніви підтверджує й керівник військової науково-дослідної лабораторії КНДІСЕ Андрій Кульчицький. За його словами ракета 3М22 "Циркон" "не летить куди треба". А вага боєголовки менше 40 кг (!), замість заявлених 300-400 кг.

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Він стверджує, що заявлені характеристики «супер», «гіпер» - це просто слова. На кінцевій траєкторії ракета досягає швидкості трохи більше 4 Махів (далеко від гіперзвукової). Кучність низька, бойова частина невелика. X-101 і X-22 набагато потужніші.

Кульчицький наголошує, що українська ППО здатна їх збити. На одному з фрагментів збитої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою "Патріот".

Що таке ракета «Циркон»

У будь-якому разі, все ж не слід недооцінювати цю нову зброю, яку РФ почала використовувати проти України. Ракета дійсно має гіперзвукову швидкість, але не протягом усього польоту.

Схема польоту ракети наступна: після вильоту з пускової шахти вмикається твердопаливний двигун першого ступеня, який розганяє ракету і найголовніше – виводить її на висоту 30-40 кілометрів, на якій проходить найдовша ділянка її польоту. Така висота необхідна, аби ракета летіла швидко, не витрачаючи зайве паливо, яке витрачала б, якби політ проходив на нижчих висотах. Саме розріджена атмосфера й допомагає ракеті розвивати колосальну швидкість. Коли «Циркон» виходить на маршову висоту, вмикається прямоточний повітряно-реактивний двигун, який розганяє ракету до швидкості близько 5,5 Мах – приблизно 6700 кілометрів на годину. У такому режимі ракета долає найбільшу відстань до цілі.

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Коли ракета наближається до заданих координат, починається її стрімке зниження на ціль. У цей момент швидкість ракети дійсно може становити близько 7,5-8 Мах – приблизно 9000-10000 кілометрів на годину. Під час зниження зростає опір повітря, адже чим ближче до землі, тим більша його щільність. Тому на фінальному етапі польоту ракета сповільнюється до 4,5 Мах.

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Росіяни декларують максимальну дальність «Циркону» від 450 до 1000 кілометрів, деякі джерела повідомляють про дальність 1500 км, але ці данні не є підтвердженими.

За приблизними оцінками, маса бойової частини становить 300-400 кілограмів. Теоретично, на ракету можливо встановити і ядерну боєголовку.

Випробування та платформи для пуску

Перше випробування «Циркону» відбулось у 2020 році. Тоді ракета була запущена з фрегата «Адмирал Горшков» і влучила в берегову мішень на відстані 500 кілометрів. У 2021 році тестові пуски продовжились, тепер вже з атомного підводного човна «Северодвинск». Випробування визнали успішним. У 2022 році РФ повідомила про створення наземної пускової установки для своєї нової гіперзвукової ракети.

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З огляду на наявну інформацію, стає зрозуміло, що ракети "Циркон" можуть запускатися як із морських, так і з наземних платформ. Існує висока ймовірність, що атака на Київ 25 березня була здійснена саме з наземного комплексу, розташованого на території тимчасово окупованого Криму.

Окупанти, ймовірно, розмістили пускові контейнери з "Цирконами" на території підземної бази тактичних ракет "Об'єкт-100".

Чи може Україна боротися з «Цирконом»

Найбільш ймовірно, що під час останньої атаки ракети "Циркон" збила українська ППО. Максимальна швидкість повітряної цілі, яку здатен збити американський комплекс ППО MIM-104 Patriot, становить 4,7 Мах.

Якщо врахувати, що російська ракета сповільнюється на останньому етапі свого польоту до 4,5 Мах, можна точно говорити, що Україна вже має засоби для боротьби з цими надсучасними ракетами. Подібні до американського Patriot характеристики також має франко-італійський комплекс SAMP-T, який також надали Україні. Але слід враховувати те, що комплекси ППО такого класу не прикривають кожне місто України, а збиття цієї ракети з наявних в України радянських комплексів швидше за вже неможливе.

Також важливо враховувати, що можливість збиття з’являється в останній момент, коли ракета вже заходить на ціль. Це означає, що «Циркони» можуть бути збиті прямо над мирними містами України, а не за їхніми межами. У такому випадку збільшується вірогідність того, що уламки збитих ракет також спричинять певні руйнування.

Від моменту пуску гіперзвуковий «Циркон» здатен долетіти до столиці за лічені хвилини.

Виробництво «Цирконів»

Точна кількість виготовлених ракет цього типу невідома, але Російська Федерація не може виробляти ці ракети масово. Ймовірно, наразі там є не більше 20 таких ракет, можливо, навіть менше.